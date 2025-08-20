English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'अक्षयकुमार-अर्शद वारसीला पुणे न्यायालयाचा दणका; 'ती' चूक येणार अंगलट? काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घ्या!

Jolly LLB 3 controversy:   ॲड. वाजेद खान (बिडकर) आणि ॲड. गणेश म्हस्के यांनी पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 20, 2025, 03:22 PM IST
'अक्षयकुमार-अर्शद वारसीला पुणे न्यायालयाचा दणका; 'ती' चूक येणार अंगलट? काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घ्या!
जॉली एलएलबी 3

Jolly LLB 3 controversy: अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांचा आगामी चित्रपट ‘जॉली एलएलबी ३’ प्रदर्शनापूर्वीच वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. 19 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट वकील आणि न्यायालयाभोवती फिरणाऱ्या कथानकावर आधारित आहे. मात्र, या चित्रपटात वकील आणि न्यायाधीशांवर असभ्य आणि हलक्या पद्धतीने विनोद केल्याचा आरोप आहे. यामुळे ॲड. वाजेद खान (बिडकर) आणि ॲड. गणेश म्हस्के यांनी पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयाचा आदेश काय? 

पुणे येथील वरिष्ठ विभागातील 12 वे कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश जे. जी. पवार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने चित्रपटाचे मुख्य अभिनेते अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांना 28 ऑगस्ट 2025 रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेत चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली असून, आर.सी.एस. क्रमांक 878/2024 अंतर्गत निर्माते आणि कलाकारांना समन्स बजावण्यात आले आहे.

वकिलांनी काय केलाय आरोप?

ॲड. वाजेद खान यांनी सांगितले की, चित्रपटाच्या टीझरमध्ये अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांनी वकिलांचा गणवेश (बॅण्ड) परिधान करून प्रमोशन केले आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे वकिली व्यवसायाची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. चित्रपटात वकिलांचा अवमान केल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मनाई हुकूम मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे.

चित्रपटाची पार्श्वभूमी काय आहे?

‘जॉली एलएलबी’ मालिकेतील पहिला भाग २०१३ मध्ये, तर दुसरा भाग 2017 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. तिसऱ्या भागात अक्षय कुमार (जगदीश्वर मिश्रा) आणि अर्शद वारसी (जगदीश त्यागी) हे दोन वकील एकमेकांविरुद्ध कोर्टात भिडताना दिसणार आहेत. सुभाष कपूर दिग्दर्शित या चित्रपटात सौरभ शुक्ला, हुमा कुरेशी आणि अमृता राव यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट खट्याळ विनोद आणि सामाजिक भाष्य यांचे मिश्रण असल्याचे सांगितले जाते.

प्रदर्शनापूर्वी काय आल्यायत अडचणी? 

चित्रपटाचा टीझर 12 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रदर्शित झाला असून, याआधीच अजमेर येथील वकिलांनीही चित्रपटाच्या मालिकेत न्यायव्यवस्थेचा अवमान केल्याचा आरोप केला होता. आता पुणे न्यायालयाच्या समन्समुळे चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. २८ ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी चित्रपटाच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकते, अशी शक्यता आहे.

FAQ:

‘जॉली एलएलबी ३’ चित्रपटावरील वादप्रश्न: ‘जॉली एलएलबी ३’ चित्रपटाविरुद्ध पुणे न्यायालयात कोणत्या कारणासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे?

उत्तर: पुण्यातील वकील ॲड. वाजेद खान (बिडकर) आणि ॲड. गणेश म्हस्के यांनी चित्रपटात वकील आणि न्यायाधीशांवर असभ्य विनोद करून वकिली व्यवसायाचा अवमान केल्याचा आरोप केला आहे. टीझरमध्ये अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांनी वकिलांचा गणवेश (बॅण्ड) घालून प्रमोशन केल्याने वकिलांची प्रतिमा डागाळल्याचा दावा करत त्यांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात मनाई हुकूम मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

प्रश्न: पुणे न्यायालयाने या प्रकरणात कोणते आदेश दिले आहेत?

उत्तर: पुणे येथील वरिष्ठ विभागातील १२ वे कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश जे. जी. पवार यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अभिनेते अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांना २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. चित्रपटाचे निर्माते आणि कलाकारांना समन्स बजावण्यात आले असून, याचिकेची सुनावणी आर.सी.एस. क्रमांक ८७८/२०२४ अंतर्गत होणार आहे.

प्रश्न: ‘जॉली एलएलबी ३’ चित्रपटाची कथा आणि प्रदर्शनाबाबत काय माहिती आहे?

उत्तर: ‘जॉली एलएलबी ३’ हा चित्रपट वकील आणि न्यायालयाभोवती फिरणाऱ्या कथानकावर आधारित आहे, ज्यामध्ये अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी दोन वकील म्हणून एकमेकांविरुद्ध कोर्टात भिडताना दिसतील. सुभाष कपूर दिग्दर्शित हा चित्रपट १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. यात सौरभ शुक्ला, हुमा कुरेशी आणि अमृता राव यांच्याही भूमिका आहेत. मात्र, कायदेशीर वादामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन अडचणीत येऊ शकते.

