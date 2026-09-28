Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /महाराष्ट्रात दुष्काळाची अत्यंत भयानक स्थिती; केंद्र सरकारकडून गंभीर दखल, कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दौरा करणार

महाराष्ट्रात दुष्काळाची अत्यंत भयानक स्थिती; केंद्र सरकारकडून गंभीर दखल, कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दौरा करणार

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्रशासनाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.  केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात पाहणी करणार आहे.  कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दौरा करणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 28, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:05 PM IST
महाराष्ट्रात दुष्काळाची अत्यंत भयानक स्थिती; केंद्र सरकारकडून गंभीर दखल, कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दौरा करणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'त्याला माझ्यासोबत झोपायचे होते...' 50 वर्षीय चित्रपट निर्मात्याने अभिनेत्रीकडे केल्या अश्लील मागण्या
2
3
4
5