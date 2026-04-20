अलिबाग हादरलं... लग्न ठरलं पण लग्न होण्याआधीच 30 वर्षीय तरुणाने स्वत:ला संपवलं; कारण ठरला एक नकार

Alibaug Crime News: मूळचा नाशिकचा असलेला हा तरुण काही काळापासून अलिबागमध्ये वास्तव्यास होता. त्याचं प्रेयसीसोबत लग्न होणार याची कल्पना नातेवाईकांसोबत मित्रांनाही होती. पण अचानक काय घडलं की त्याने स्वत:ला संपवलं?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 20, 2026, 11:28 AM IST
अलिबाग हादरलं... लग्न ठरलं पण लग्न होण्याआधीच 30 वर्षीय तरुणाने स्वत:ला संपवलं; कारण ठरला एक नकार
सर्वांनाच बसला मोठा धक्का (मूळ फोटो विशेष व्यवस्था, फोटोची पार्श्वभूमी एआय वरुन साभार)

Alibaug Crime News: अलिबाग शहरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने प्रेमप्रकरणातील तणाव, भावनिक अस्थिरता आणि मानसिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या नात्याचा अचानक झालेला शेवट 30 वर्षीय तरुणाच्या आयुष्यावर इतका खोल परिणाम करून गेला की त्याने अखेर टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या केली.

नातेवाईकांपर्यंत लग्नाची चर्चा पण...

मयत मुलाचं नाव अक्षय युवराज निकाळे असं असून तो मूळचा नाशिकचा होता. अक्षय गेल्या काही काळापासून अलिबागमध्ये वास्तव्यास होता. पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अक्षयचे एका व्यापाऱ्याच्या मुलीसोबत दीर्घकाळ प्रेमसंबंध होते. दोघांचे संबंध इतके दृढ होते की, ते लवकरच विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा नातेवाईक आणि मित्रपरिवारात सुरू होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी संबंधित तरुणीने अचानक विवाहास नकार दिल्याने या नात्याला अनपेक्षित कलाटणी मिळाली.

नैराश्यातून बाहेर पडू शकला नाही

या निर्णयाचा अक्षयच्या मानसिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत चिंताग्रस्त, अस्वस्थ आणि एकाकी झाला होता. त्याने स्वतःला समाजापासून दूर ठेवण्यास सुरुवात केली होती.  तो नैराश्यातून बाहेर पडू शकला नाही.

राहत्या ठिकाणी गळफास घेत आत्महत्या

या मानसिक तणावाच्या अवस्थेतून मार्ग न सापडल्याने अखेर त्याने राहत्या ठिकाणी गळफास घेत आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा अँगल आहे का शोधणार

घटनेची माहिती मिळताच अलिबाग पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला असून, घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही अँगल आहे का, याचाही तपास पोलीस करत आहेत.

संवेदनशीलपणे वागणं गरजेचं

दरम्यान, या घटनेमुळे प्रेमभंगातून निर्माण होणाऱ्या नैराश्याचे गांभीर्य पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकाळ चाललेल्या नात्याचा अचानक झालेला अंत व्यक्तीच्या मानसिक संतुलनावर खोल परिणाम करू शकतो. अशा वेळी कुटुंबीय, मित्र आणि समाजाने संवेदनशीलपणे वागणे, तसेच गरज भासल्यास समुपदेशनाची मदत घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या ओळखीत एखादी व्यक्ती अशा प्रसंगांमधून जात असेल तर समोरुन तिला धीर देण्यासाठी काही गोष्टी नातेवाईक किंवा मित्र म्हणून केल्या पाहिजेत असाही सल्ला दिला जातो.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

सामुद्रधुनीतील थरार! होर्मुझमध्ये इराणच्या जहाजावर अमेरिकेच...

विश्व