अलिबाग हादरलं... लग्न ठरलं पण लग्न होण्याआधीच 30 वर्षीय तरुणाने स्वत:ला संपवलं; कारण ठरला एक नकार

Alibaug Crime News: अलिबाग शहरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने प्रेमप्रकरणातील तणाव, भावनिक अस्थिरता आणि मानसिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या नात्याचा अचानक झालेला शेवट 30 वर्षीय तरुणाच्या आयुष्यावर इतका खोल परिणाम करून गेला की त्याने अखेर टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या केली.
मयत मुलाचं नाव अक्षय युवराज निकाळे असं असून तो मूळचा नाशिकचा होता. अक्षय गेल्या काही काळापासून अलिबागमध्ये वास्तव्यास होता. पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अक्षयचे एका व्यापाऱ्याच्या मुलीसोबत दीर्घकाळ प्रेमसंबंध होते. दोघांचे संबंध इतके दृढ होते की, ते लवकरच विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा नातेवाईक आणि मित्रपरिवारात सुरू होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी संबंधित तरुणीने अचानक विवाहास नकार दिल्याने या नात्याला अनपेक्षित कलाटणी मिळाली.
या निर्णयाचा अक्षयच्या मानसिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत चिंताग्रस्त, अस्वस्थ आणि एकाकी झाला होता. त्याने स्वतःला समाजापासून दूर ठेवण्यास सुरुवात केली होती. तो नैराश्यातून बाहेर पडू शकला नाही.
या मानसिक तणावाच्या अवस्थेतून मार्ग न सापडल्याने अखेर त्याने राहत्या ठिकाणी गळफास घेत आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
घटनेची माहिती मिळताच अलिबाग पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला असून, घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही अँगल आहे का, याचाही तपास पोलीस करत आहेत.
दरम्यान, या घटनेमुळे प्रेमभंगातून निर्माण होणाऱ्या नैराश्याचे गांभीर्य पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकाळ चाललेल्या नात्याचा अचानक झालेला अंत व्यक्तीच्या मानसिक संतुलनावर खोल परिणाम करू शकतो. अशा वेळी कुटुंबीय, मित्र आणि समाजाने संवेदनशीलपणे वागणे, तसेच गरज भासल्यास समुपदेशनाची मदत घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या ओळखीत एखादी व्यक्ती अशा प्रसंगांमधून जात असेल तर समोरुन तिला धीर देण्यासाठी काही गोष्टी नातेवाईक किंवा मित्र म्हणून केल्या पाहिजेत असाही सल्ला दिला जातो.