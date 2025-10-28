English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घरात बोलवलं, बेडवर ढकललं आणि... अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; मन विचलित करणाऱ्या घटनेनं अलिबाग हादरलं!

Alibaug Crime News : अलिबाग शहर परिसरातील धक्कादायक प्रकार. आरोपीविरोधात पॉक्सो कायद्याखाली गुन्हा दाखल. घटनाक्रम मन विचलित करणारा.   

सायली पाटील | Updated: Oct 28, 2025, 12:28 PM IST
घरात बोलवलं, बेडवर ढकललं आणि... अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; मन विचलित करणाऱ्या घटनेनं अलिबाग हादरलं!
(प्रतिकात्मक छायाचित्र) Alibaug crime news minor girl sexually assaulted from past one and half year case filed under pocso act latest update

प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, अलिबाग : अनेक पर्यटकांसाठी (Raigad District) रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग (Alibaug) हे आठवडी सुट्टी व्यतीत करण्यासाठीचं आवडीचं शहर. मात्र याच अलिबाग शहरात एक अतिशय हादरवणारी घटना घडली असून, इथं महिलांच्या, मुलींच्या सुरक्षितेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अलिबाग शहरातील परिसरात राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर नराधमाने लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना नुकतीच उघडकीस आली.

घटनाक्रम विचलित करणारा..

सदर युवकाने मुलीचा आणि तिच्या मित्रासोबतचा फोटो पाहून तिच्या कुटुंबियांना तो दाखवण्याची तसेच सोशल मीडियावर तो फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली होती. या धमकीचा वापर करून आरोपीने फिर्यादीला सतत आपल्या घरी बोलवलं. एके दिवशी घरात बोलावून दरवाज्याला कडी लावून मुलीला बळजबरीने बेडवर ढकललं. तिच्या अंगाला अश्लीलपणे स्पर्श करत तिच्या मनास लज्जा निर्माण होईल असे कृत्य आरोपीने केले असल्याची तक्रार अल्पवयीन मुलीने अलिबाग पोलीस ठाण्यात नोंदवली आहे.

पोलिसांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या माहितीनुसार ही घटना दि. 1 मे 2024 ते 19 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान घडल्याचं सांगण्यात येत असून, दीर्घ काळ आरोपीने पीडित मुलीवर मानसिक आणि शारीरिक छळ केला असल्याचं वृत्त समोर आलं. दरम्यान या प्रकणाची तक्रार मिळताच पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करत आरोपीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलली. अलिबाग शहराला हादरवणाऱ्या या घटनेप्रकरणात अलिबाग पोलीस ठाणे इथं भारतीय दंडसंविधानान्वये 2023 च्या कलम 75,76,77,78,79 तसंच बालकांच्या लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा करणाऱ्या पोक्सो (POCSO) कलम 8,12 आणि 17 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक ज्योत्स्ना मासे यांच्या माहितीनुसार या प्रकरणाचा पुढील तपास यंत्रणा करत आहेत. 

FAQ

अलिबागमधील ही घटना काय आहे?
अलिबाग शहरात (रायगड जिल्हा) राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर एका युवकाने लैंगिक अत्याचार केला. आरोपीने मुलीचा मित्रासोबतचा फोटो वापरून तिच्या कुटुंबियांना दाखवण्याची आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. 

ही घटना कधी आणि कुठे घडली?
ही घटना 1 मे 2024 ते 19 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत अलिबाग शहरातील आरोपीच्या घरी घडली. अलिबाग हे पर्यटकांसाठी लोकप्रिय ठिकाण असले तरी या घटनेमुळे महिलांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षितेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पोलिसांनी काय कारवाई केली?
पीडित मुलीने अलिबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल केला आणि आरोपीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली. तपास पोलीस उपनिरीक्षक ज्योत्स्ना मासे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

