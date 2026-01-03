English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
युती नाही, आघाडीही नाही, भाजप विरोधात सर्व पक्ष; नवी मुंबईत हवा कोणाची?

Navi Mumbai Politics: नवी मुंबई महापालिकेत युती झाली नसल्याने भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट लढत असणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 3, 2026, 09:26 PM IST
नवी मुंबई पालिका

Navi Mumbai Politics: सुनियोजित स्वच्छ शहर सायबर सिटी म्हणून नवी मुंबई शहराची ओळख आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेत आत्तापर्यत एकहाती सत्ता राखण्यात राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांना यश आले आहे. नेहमी गणेश नाईक विरुद्ध सर्व पक्ष असं चित्र नवी मुंबई महापालिकेत आपल्याला पाहायला मिळाले. यावेळीदेखील  भाजप विरोधात सर्व पक्ष असं चित्र असून यात शिंदेची शिवसेना यांच्यात खरी लढत असणार आहे.

नवी मुंबई महापालिकेत युती झाली नसल्याने भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट लढत असणार आहे. महायुतीप्रमाणे नवी मुंबईमध्ये महाविकास आघाडीदेखील झाली नाही. यामुळे मनसे आणि उबाठा एकत्र लढवत असून कॉग्रेस आणि  शरद पवारांची राष्ट्रवादी कॉग्रेस एकत्र लढवत आहेत तर अजित पवार राष्ट्रवादी कॉग्रेस एकटी लढत आहे. यामुळे मतांचे विभाजन होऊन याचा फायदा भाजप आणि शिवसेनला होणार आहे. 

नवी मुंबई विकसित शहर असलं तरी वाहतूककोंडी, पार्कींग, हवा प्रदूषण , सारख्या समस्या नागरिकांना भेडसावत आहेत. त्यात वर्षानुवर्षे प्रकल्पग्रस्तांचे  गरजेपोटी घरांचा प्रश्न सुटलेला नाही प्रत्येक निवडणुकीला आश्वासन दिले जाते  जी आर निघतात पण अमलबजावणी होत नाही. वर्षानुवर्षं हेच सत्ताधारी असताना हा प्रश्न सुटला. कारण त्यांना सोडवायचा नसल्याचे मत उबाठाने व्यक्त केला आहे.

महाआघाडी झाली नसली तरी शरद पवार राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाची गेली 15 वर्ष सत्ता होती. यामुळे नवी मुंबईचा विकास हा राष्ट्रवादीने केला आहे. मोठ्या प्रमाणात नवी मुंबईमध्ये माथाडी वर्ग असून तो शरद पवार यांच्या पाठीशी आहे , 20 हुन अधिक जागा या राष्ट्रवादी कॉग्रेसला मिळतील असा विश्वास राष्ट्रवादी कॉग्रेसने व्यक्त केला आहे.

शिवसेना ही स्वबळावर लढत असल्याने सेनेचे सर्वच उमेदवार जोशात आहेत. जास्तीत जास्त उमेदवार हे आपले कसे येतील? यावर शिवसेना लक्ष केंद्रित करत असून मेट्रो, पाणी, हवा प्रदूषण हे मुद्दे घेऊन शिवसेना निवडणूक लढवत आहे. नवी मुंबई शहराचे नेतृत्व केले असून आज या शहराचे नाव देशात  घेतले जातेय नवी मुंबईमध्ये येऊ घातलेले रिडेव्हलपमेंटमुळे लोकसंख्या वाढणार असून यात शहराची शांतता, पर्यावरण समतोल आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जाणार आहे. 

सोलार प्रकल्प, नवीन धरण यासारख्या योजना आणणार असून नवी मुंबईत भाजपची सत्ता येईल आणि महापौरदेखील भाजपचा बसेल असा विश्वास भाजपकडून व्यक्त केला जात आहे. गणेश नाईक यांना सत्ता राखण्यात यश आलं आहे. सध्या ते भाजपमध्ये असून त्यांच्याकडे जास्त जागा निवडून येतील  असा विश्वास राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.नवी मुंबई स्वच्छ, सुंदर आणि सस्टनेबल शहर म्हणून ओळखल जात असून या शहराचे शहरपण  टिकवण्याचे आणि मूलभूत गरजा पुरवण्यात सत्ताधारी येथे येणे गरजेचे असून, नवी मुंबई मतदार राजाच्या हातात आहे.

