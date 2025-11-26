English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भगूरमध्ये शिवसेनेविरोधात सर्वपक्षीयांची मोट, शिंदेंनी प्रचारासाठी मंत्र्यांनाच उतरवलंय मैदानात

निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेतून अनिता विजय करंजकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यात आहेत. मात्र त्यांचा हा बालेकिल्ला  भेदण्यासाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी, भाजप, मनसे आणि महाविकास आघाडी असे सर्वच पक्ष एकवटलेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जातीये.

पूजा पवार | Updated: Nov 26, 2025, 09:13 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

योगेश खरे (प्रतिनिधी) नाशिक : सावरकरांचे जन्मस्थान असलेल्या भगूरमध्ये सध्या नगरपरिषदेच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेना झुंजत आहे. विशेष म्हणजे भाजपने इथे नगराध्यक्षपदासाठी पुरोगामी राष्ट्रवादीला पुढे केले आहे. महायुतीतील घटक पक्षांना महाविकास आघाडीने निवडणुकीच्या रिंगणात थेट पाठिंबा दिल्याने भगूरची निवडणूक लक्षवेधी ठरलीये.

गेल्या तीन दशकांपासून नाशिकच्या भगूर नगरपरिषदेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. ही सत्ता खांद्यावर मिरवणारे विजय करंजकर हा बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा कट्टर चेहरा आहेत. आता विधानसभेपासून ते आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत दाखल झालेत. त्यामुळे या निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेतून अनिता विजय करंजकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यात आहेत. मात्र त्यांचा हा बालेकिल्ला  भेदण्यासाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी, भाजप, मनसे आणि महाविकास आघाडी असे सर्वच पक्ष एकवटलेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जातीये. आणि म्हणून शिंदेंनी इथं प्रचारासाठी थेट आपल्या मंत्र्यांनाच मैदानात उतरवलंय.

भाजपाने सावरकरांच्या या नगरीत थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार प्रेरणा बलकवडे यांना पाठींबा दिलाय. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज आहिरे आणि शिवसेनेचे उपनेते विजय करंजकर यांच्यासाठी ही निवडणुक प्रतिष्ठेचा विषय बनलीये. विधानसभा निवडणुकीतही हे दोन्ही नेते आमने सामने आले होते.. त्यावेळी दोघांकडून एकमेकांवर व्यक्तीगत पातळीवर टीका सुरु होत्या. आताही दोन्ही उमेदवारांसाठी जोरदार प्रचार सुरु आहे. शक्तिप्रदर्शनासाठी आठवडे बाजारासारखी ठिकाणं प्रचाराचं मैदान बनलेत.

भगूर हे सावरकर प्रेमी आणि हिंदू संघटना यांचे पूज्य स्थान आहे. त्यामुळे भाजपनं भगूरवर विशेष लक्ष केंद्रित केलंय. त्यामुळे भगूर नगरपरिषदेवर आता कोणाचा झेंडा लागणार याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय. 

FAQ : 

भगूर नगरपरिषद निवडणुकीत कोणते पक्ष भाग घेत आहेत?
भगूर नगरपरिषद निवडणुकीत शिंदे सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, मनसे आणि महाविकास आघाडी भाग घेत आहेत.

भगूर नगरपरिषद निवडणुकीत कोणत्या उमेदवारांना पाठींबा दिला आहे?
भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार प्रेरणा बलकवडे यांना पाठींबा दिला आहे.

भगूर नगरपरिषद निवडणुकीत कोणत्या नेत्यांचा प्रचार सुरु आहे?
भगूर नगरपरिषद निवडणुकीत एकनाथ शिंदे, विजय करंजकर, सरोज आहिरे आणि अजित पवार यांचा प्रचार सुरु आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

