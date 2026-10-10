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बारामतीच्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत पैसे वाटप केल्याचा आरोप

सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी 11 ऑस्टोबर रोजी मतदान पार पडणार आहे. 21 जागांसाठी मतदान होणार असून 93 मतदान केंद्र मतदानासाठी असणार आहेत. एकूण 27 हजार 625 इतके मतदार असून या निवडणुकीत राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी SP विरुद्ध राष्ट्रवादीतून बंडखोरी करत पुरुषोत्तम जगतापांनी भाजपच्या सहाय्यानं पॅनल उभा केलेला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 10, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 11:40 PM IST
बारामतीच्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत पैसे वाटप केल्याचा आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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