/बारामतीच्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत पैसे वाटप केल्याचा आरोप

बारामती : बारामती तालुक्यातल्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून पैसे वाटप केल्याचा आरोप माजी आमदार संजय जगताप यांनी केला आहे. मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास तालुक्यातल्या गडदरवाडी या ठिकाणी माळेगाव नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते आणि नगरसेवकांना पैसे वाटताना रंगे हात पकडण्याचा दावा जगताप गटाने केला आहे. वीस लाख रुपये आणि मतदारांची नावे असलेली यादी सातपुते यांच्या इनोवा कार मध्ये आढळून आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी 11 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सोमेश्वर विकासपुरुष अजित दादा पवार पॅनल उभा करण्यात आले आहे. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचेच बंडखोर पुरुषोत्तम जगताप यांनी भाजपशी हात मिळवणी करत लोकनेते अजित दादा पवार सोमेश्वर विकास पॅनल उभा केला. तर तिसरीकडे श्री सोमेश्वर शेतकरी विकास पॅनलच्या माध्यमातून शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील निवडणुकीच्या मैदानात आहे.
मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास तालुक्यातल्या गडदरवाडी या ठिकाणी माळेगाव नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते आणि नगरसेवकांना पैसे वाटताना रंग हात पकडण्याचा दावा जगताप गटाने केला आहे. वीस लाख रुपये आणि मतदारांची नावे असलेली यादी सातपुते यांच्या इनोवा कार मध्ये आढळली आहे. सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी उद्या 11 तारखेला मतदान होत आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या वतीने सोमेश्वर विकासपुरुष अजित दादा पवार पॅनल उभा करण्यात आले आहे. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचेच बंडखोर अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी भाजपशी हात मिळवणी करत लोकनेते अजित दादा पवार सोमेश्वर विकास पॅनल उभा केले आहे तर तिसरीकडे श्री सोमेश्वर शेतकरी विकास पॅनल च्या माध्यमातून शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील निवडणुकीच्या मैदानात आहे.
काल तीनही पॅनलच्या सांगता सभा पार पडल्यानंतर रात्री उशिरा मालेगाव चे नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते यांच्या इनोव्हा कार मध्ये वीस लाख रुपये आणि सभासदांची नावे असलेली यादी सापडली आहे. मध्यरात्री राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते इतकी मोठी रक्कम घेऊन फिरत असल्याने सभासदांना पैसे वाटप केला जात असल्याचा आरोप पुरंदरचे माजी आमदार संजय जगताप आणि पॅनल प्रमुख पुरुषोत्तम जगताप यांनी केला आहे. दरम्यान, मध्यरात्री दोन्ही गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. अखेर पोलीस यंत्रणेने हस्तक्षेप करत हे प्रकरण तात्पुरत्या स्वरूपात मिटविले आहे.