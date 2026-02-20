English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
पुणे - बुधवार पेठेतून पोलिसांनी अल्पवयीन शाळकरी मुलींना ताब्यात घेतल्याने खळबळ; महिला म्हणाली 'आम्ही झोपेत असताना...'

Pune Police taken minor girls in Custory from Budhwar Peth: पुण्यातील बुधवार पेठेलील कारवाईदरम्यान अल्पवीयन मुलींना ताब्यात घेऊन नाहक त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कारवाई बांगलादेशी आणि अंमली पदार्थांविरोधात होती, तर मग शाळेत जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलींना ताब्यात का घेतलं? असा प्रश्न विचारला जात आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 20, 2026, 04:54 PM IST
Pune Police taken minor girls in Custory from Budhwar Peth: पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत 11 फेब्रुवारीला मोठी कारवाई केली होती. पुणे पोलिसांनी बांगलादेशी महिलांच्या विरोधात कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत कारवाई केली होती. या कारवाईत 11 बांगलादेशी महिलेला ताब्यात घेतल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. दरम्यान यावेळी चार अल्पवयीन मुलींना देहविक्री व्यवसायाशी कोणताही संबंध नसतानाही ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. 

पोलिसांनी बुधवार पेठेत राहणाऱ्या चार अल्पवयीन मुलींना त्यांचा देहविक्री व्यवसायसाठी कुठलाही संबंध नसतानाही कारवाई केली आहे. यामध्ये एका दहावीमध्ये शिकणाऱ्या कराटेपटूला वेश्या व्यवसाय करते म्हणून तिच्यावर कारवाई केल्याचा आरोप मुलीच्या आईने आणि स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. मुलीची आई पुण्यातील मर्जी गल्लीत राहायला आहे. 

मुलीच्या आईने या ठिकाणी कोणताही देहविक्री व्यवसाय सुरू नसताना, मी माझ्या मुलांसोबत रात्री झोपेत असताना पोलिसांनी कारवाई केली. त्यांनी माझ्या मुलांना ताब्यात घेऊन देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या महिलेसोबत उभं केलं. तिच्यावर अल्पवयीने म्हणून कारवाई केली. 

Pune Crime News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची मोठी कारवाई, रात्री सर्च ऑपरेशनमध्ये 11 बांगलादेशी महिलांसह 22 जण गजाआड

 

मुलगी शाळेत शिकत असलेल्या शाळेतही पुणे पोलीस वर्दीत गेल्याचा आरोप या महिलेने केला आहे. या सगळ्या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

18 फेब्रुवारीलाही पोलिसांची कारवाई

बुधवारी मध्यरात्री पोलिसांनी पुणे शहरात कारवाई केली. बुधवार पेठ परिसरात अवैध वास्तव्य आणि देहविक्रय व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सर्च ऑपरेशन करुन धडक कारवाई करण्यात आली. पोलिसांच्या या छापेमारीत 22 महिलांना ताब्यात घेतलं असून यात 11 बांगलादेशी महिलांचा समावेश आहे. पोलिसांना गुप्त माहितीदाराकडून मिळालेल्या टीपनंतर हे सर्च ऑपरेशन करण्यात आले. 

या 11 बांगलादेशी महिलांना बोगस आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे अवैधरित्या भारतात आणण्यात आले होते. त्यामुळे या महिलांवर अनधिकृपणे कुंटणखान्यांमध्ये काम करत असल्याचा आरोप पोलिसांनी करत त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. 

यापूर्वीही पुणे पोलिसांनी 11 फेब्रुवारीला बुधवार पेठेत कोम्बिंग ऑपरेशन केलं होतं. ही कारवाई मध्यरात्री 12 ते पहाटे 4 वाजेच्या दरम्यान 41 इमारती आणि गल्लीबोळांमध्ये करण्यात आली होती. या परिसरात पोलिसांनी एका जागेचा शोध घेतला होता. या कारवाई दरम्यान 700 हून अधिक नागरिकांची चौकशी केली गेली होती.

 या कारवाई पोलिसांनी दोन बांगलादेशी महिलांसह चार अल्पवयीन मुलींची सुटका केली होती. एवढंच नाही तर 7 ग्रॅम चरस तसंच नशेची इंजेक्शन्स जप्त केले होते. पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, अवैध स्थलांतर, मानव तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई सुरु केली आहे.   दरम्यान बुधवार पेठेतील 11 बांगलादेशी महिलांना बांगलादेशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. तर संबंधित महिलांवर तसंच कुंटणखाना चालवणाऱ्यांवर पिटा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Pune PoliceSchool girlपुणे पोलीस

