'...तर तुम्हाला लातूर सोडून जावं लागेल,' संभाजी पाटील निलंगेकरांचं अमित देशमुखांना प्रत्युत्तर, 'प्रत्येक शासकीय कार्यालयातून हप्ते...'

Amit Deshmukh vs Sambhaji Patil Nilangekar in Latur:लातूरमध्ये काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख आणि भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यात राजकारण तापलं आहे. शासकीय कार्यालयातून निलंगेकरांना हप्ते जात असल्याचा आरोप करत आमदार अमित देशमुख यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. तर आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनाही अमित देशमुख यांना जशास तसं उत्तर दिलं आहे. या राजकीय वादामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचं वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे.
लातूर जिल्ह्याच्या राजकारणात देशमुख आणि निलंगेकर यांच्या घराण्यातील राजकीय वाद काही नवा नाही. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेस आमदार अणित देशमुक आणि भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाचा जोरदार सामना सुरू झाला आहे. अमित देशमुख यांनी संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर हफ्तेखोरीची आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. निलंगा मतदारसंघात एकही शासकीय कार्यालय असं नाही जिथून हप्ते जात नाहीत, असा खळबळजनक दावा अमित देशमुख यांनी केला आहे.
अमित देशमुख यांच्या आरोपांवर आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी जोरदार आणि आक्रमक प्रत्युत्तर दिलं आहे. मी जर बोलायला सुरुवात केली, तर अमित देशमुख यांना लातूर सोडून जावं लागेल, असा थेट इशाराच संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिला आहे. आपल्याकडेही अनेक गोष्टी बाहेर काढण्यासारख्या असल्याचं सूचक वक्तव्य करत त्यांनी देशमुखांच्या आरोपांना प्रत्यूत्तर दिलं आहे.
हप्तेखोरीच्या आरोपांवरून लातूर जिल्ह्यातील दोन बड्या नेत्यांमधील हा वाद आता चिघळताना दिसत आहे. एकीकडे अमित देशमुख यांचे गंभीर आरोप, तर दुसरीकडे संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा आक्रमक इशारा यामुळे लातूरमधलं राजकीय वातावरण तापलं आहे. या आरोप–प्रत्यारोपांचा परिणाम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर काय होणार, याकडे संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.