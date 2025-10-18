सत्ताधारी नेत्यांकडूनच मतदार यादीत घोळाचे आरोप, निवडणूक आयोगासह सरकारची दमछाक, जाणून घ्या सविस्तर!

Irregularities in the voter list: विधानसभेतील दारुण पराभवानंतर विरोधकांनी बोगस मतदारांचा मुद्दा पुढे आणत रान पेटवून दिलं. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी तर थेट पुरावे देत आरोपांचा बॉम्बगोळा टाकला त्यानंतर राज्यातही जोरदार वातावरण तापलं.त्याला प्रत्युत्तर देताना निवडणूक आयोगासह सरकारची दमछाक झाली. असे असतानाच आता सत्ताधारी आमदारांनीही मतदार यादी घोळाचे आरोप केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं असून विरोधकांना त्यामुळे नवे बळ मिळालंय.
दुबार मतदान आणि मतदारयादीतील घोळावरून दोनच दिवसांपूर्वी मविआसह मनसे नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांची भेट घेतली होती.यावेळी विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रक्रिया सुधारण्याची मागणी केली होती. बोगस मतदारांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आयोगासह सरकारला कोंडीत पकडले असतानाच आता काही सत्ताधारी नेत्यांनीही मतदार यादीतील घोळाबाबत आरोप करत चर्चेचा धुरळा उडवून दिलाय. संभाजीनगर, बुलढाण्यासह, नवी मुंबईतील नेत्यांनी मतदारयादीत घोळाचे आरोप केले आहेत. बुलढाण्यात 1 लाखापेक्षा अधिक बोगस मतदार असल्याचा दावा शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी केला होता. त्या आरोपाला भाजप जिल्हाध्यक्षांनी दुजोरा दिलाय.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी थेट पत्रकार परिषद घेत मतदार यादीत घोळाचा आरोप केलाय. गंगापूर मतदारसंघात 36 हजार बोगस मतदार असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. तर नवी मुंबईच्या भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी बोगस नावांसाठी निवडणूक अधिकारीच जबाबदार असल्याचा घणाघात केलाय.
दरम्यान सत्ताधारी नेतेच मतदार यादीतील घोळावर बोलू लागल्याने विरोधकांनी सरकारला खोचक टोला लगावलाय. हा प्रकार सगळीकडेच आहे मात्र निवडणूक आयोग या टाळाटाळ करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे
एकीकडे निवडणूक आयोगासह सरकार मतदारयाद्यांमध्ये घोळ नसल्याचा दावा करत आहे.मात्र सत्ताधारी नेत्यांकडूनच आता घोळाचे आरोप होऊ लागल्याने सरकार कोंडीत सापडल्याचे चित्र आहे.सत्ताधारी नेत्यांच्या आरोपांमुळे विरोधकांना आयताच नवा मुद्दा मिळाला आहे.
