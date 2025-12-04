नांदेडमध्ये मतदार यादीत घोळाचा आरोप, कोचिंग क्लासेसच्या पत्त्यावर 2800 मतदार

सतीश मोहिते (प्रतिनिधी) नांदेड : मतदार यादीत घोळ असल्याचे नवनवीन प्रकार दररोज समोर येत आहेत. नांदेडमध्ये तर तब्बल 2800 मतदार ओळखपत्राचा पत्ता खाजगी कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयाचा असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मतदार यादीतले घोळ समोर येत असल्यानं निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्हं निर्माण झालंय.
निवडणूक मतदार यादीत घोळाचे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आरोप होऊ लागलेत. आता नांदेड महापालिका निवडणुकीआधी तिथही मतदारयादीत मोठा घोळ झाल्याचा आरोप होऊ लागलाय. नांदेड शहरातल्या खासगी कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयाच्या पत्त्यावर तब्बल 2800 मतदारांची नोंद झालीय. शेकडो ओळख पत्रात पत्ता, घर क्रमांक नाही. हे सगळे विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असताना त्यांचा पत्ता हा इथला नसताना त्यांना मतदार ओळखपत्र कसे देण्यात आले असा सवाल मनसेने उपस्थित केलाय. याबाबत मनसेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दिलीये
जुन्या नांदेड शहरातील मतदार यादीतही अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप होतोय. जुन्या नांदेडमध्ये सराफ बाजारात पश्चिम बंगालचे कारागीर आहेत. हे कारागीर इथले रहिवासी नसताना जवळपास आठशे कारागीरांना इथले मतदार ओळखपत्र देण्यात आल्याचा आरोप आहे. जवळपास बाराशे दुबार मतदार आहेत. तर शेकडो मतदार ओळखपत्रावर पत्ताच नाही. याबाबत शिवसेना शिंदे गटाने तक्रार देऊन ही यादी दुरुस्त करण्याची मागणी केलीये
मतदार यादीतील या घोळा बाबत माहिती घेण्यासाठी झी 24 तासच्या टीमने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांची भेट घेतली. याबाबत तक्रारी प्राप्त आल्या असून सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्याचं सांगितले. पण कॅमे-यासमोर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. निवडणूक आयुक्त याबाबत बोलू शकतील असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. निवडणूक आयोग या मतदार याद्या निर्दोष करण्यासाठी काय कार्यवाही करते हे पाहावे लागणार आहे.
मतदार यादीत घोळ कसा झाला?
नांदेड शहरातल्या खासगी कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयाच्या पत्त्यावर मतदारांची नोंद झाली आहे, ज्यामुळे मतदार यादीत घोळ झाल्याचा आरोप होतोय.
कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयाच्या पत्त्यावर मतदारांची नोंद कशी झाली?
मतदार नोंदणी वाढवण्यासाठी कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची अश्याप्रकारे नोंदणी करण्यात आली.
मतदार यादीत घोळ कसा रोखणार?
मतदार यादीतील घोळ रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक नियमावली तयार करावी आणि मतदारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी.