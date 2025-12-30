संभाजीनगरात युती तुटली, भाजपच्या प्रस्तावाने मिठाचा खडा?

ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास, मुंबई: युतीसाठी झालेल्या अनेक बैठका, चर्चेच्या फेऱ्या, जागावाटपाबद्दलच्या वाटाघाटी,सगळं निष्फळ ठरलंय. कारण एवढं सगळं होऊन सुद्धा संभाजीनगरमध्ये युती तुटलीच. भाजप शिवसेनेमध्ये यापुर्वी 10 बैठका झाल्या. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर युतीचं ठरलं अशीच चर्चा होती. पण अचानक काल संध्याकाळी वारं फिरलं आणि युती फिस्कटली.
युती तोडण्याची घोषणा जरी शिवसेनेने केली असली तरी भाजपच्या एका प्रस्तावाने युतीच्या चर्चांमध्ये मिठाचा खडा टाकला. संभाजीनगर महापालिकेत एकूण 115 जागा आहेत. पण भाजपने सेनेला फक्त 37 जागा देऊ केल्या. आणि हिच बाब सेना नेत्यांच्या जिव्हारी लागली. तर दुसरीकडे आमच्या सीटींग जागा शिवसेनेने मागितल्या होत्या त्याला आम्ही नकार दिला असं भाजप नेत्यांनी सांगितलं.
भाजपला युती करायचीच नव्हती त्यामुळे त्यांनी आम्हाला गाफिल ठेवलं आणि शेवटी डाव साधत युती तोडली असा आरोप शिवसेनेकडून होतोय. इतकच नाही तर त्यांनी भाजपला अहंकारी सुद्धा म्हटलंय. उलट यावर भाजपनेच सेनेला आत्मपरिक्षणाचा सल्ला दिलाय. इतकच नाही तर ही युती तोडण्यामागे शिवसेनेतली घराणेशाही असल्याचाही आरोप अतुल सावेंनी केलाय. तसेच युती तुटल्याचा फटका केवळ एकाच नाही तर दोन्ही पक्षांना बसेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
युती तुटण्याच्या घोषणेसोबतच ती कोणामुळे तुटली याचा ब्लेमगेम बघायला मिळतोय. आता भाजप, शिवसेना युती तुटल्या तुटल्या आरोप प्रत्यारोप सुरु झालेयत. वार पलटवार सुरु झालेयत.एकमेकांवर टीकेची तोफ डागली जातेय.यामुळे आता संभाजीनगरमध्ये भाजप आणि शिवसेनेतला संघर्षही अटळ आहे. निवडणुकीचा घोडा मैदान जवळ आहे. यात बाजी कोण मारतं हे बघणं नक्कीच इंटरेस्टिंग असेल.