English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रवींद्र चव्हाणांमुळे युती तुटली, निलेश राणेंचा आरोप, कोकणात महायुतीत नेमकं काय सुरूये?

Ravindra Chavan VS Nilesh Rane :  कणकवलीत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांमुळे युती तुटली असा आरोप शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी केलाय. 

पूजा पवार | Updated: Nov 22, 2025, 08:29 PM IST
रवींद्र चव्हाणांमुळे युती तुटली, निलेश राणेंचा आरोप, कोकणात महायुतीत नेमकं काय सुरूये?
(Photo Credit : Social Media)

Ravindra Chavan VS Nilesh Rane : कणकवलीत रविंद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांच्यामुळेच तुटी तुटली असा आरोप शिवसेना नेते, आमदार निलेश राणे (Nilesh Rane) यांनी केलाय. राणे यांनी थेट चव्हाण यांच्यावरच आरोप केल्यानं खळबळ उडालीय. यावरून आता कोकणात महायुतीत नेमकं काय सुरू आहे, असा सवाल विचारला जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची लगबग सुरू आहे. अशातच निलेश राणे यांनी केलेल्या एका आरोपानं खळबळ उडालीय. कणकवलीत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांमुळे युती तुटली असा आरोप शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी केलाय. राजापूरमध्ये एखादी जागा, लांजात एखादी जागा शिवसेनेत अॅडजस्ट झाल्या. चिपळूणमध्येही तशीच परिस्थिती आहे, मग आमच्या सिंधुदुर्गवर राग का, अशी विचारणा निलेश राणे यांनी केलीय. बॅनरवरुन शिंदेंचे फोटो काढल्यानं आम्ही दुखावलो गेलो असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील यावर प्रतिक्रिया दिलीय. जिथं युती झालेली नाही तिथं मित्रपक्षांमध्ये मतभेद होणार नाहीत याची काळजी घेऊ असं बावनकुळे यांनी म्हटलंय.

निलेश राणे यांनी केवळ परिस्थिती मांडली आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक घडामोडी यासाठी कारणीभूत आहेत, असं मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलंय. इतकंच नाही तर राणे साहेबांशी चर्चा करूनच आम्ही पुढे गेलोय असंही सामंतांनी म्हटलंय.

हेही वाचा : सुषमा अंधारे शिंदेंच्या शिवसेनेत करणार होत्या प्रवेश? दिल्लीत नरेश म्हस्केंची घेतली भेट? उदय सामंत यांच्या दाव्याला दिलं उत्तर

 

शक्य तिथे युती करणार असल्याचं महायुतीनं आधीच जाहीर केलंय. मात्र काही ठिकाणी स्थानिक समीकरणं बघता युतीला अडचणी येता आहेत. त्यामुळे मैत्रीपूर्ण लढतीचाही विचार केला जात आहे. आता निलेश राणेंनी थेट रवींद्र चव्हाण यांच्यावरच युती तोडल्याचा आरोप केलाय. त्यामुळे येत्या काळात याचे काय पडसाद उमटणार हे पाहावं लागणार आहे.

FAQ : 

निलेश राणे यांनी कोणावर आरोप केला आहे? 

निलेश राणे यांनी रविंद्र चव्हाणांवर आरोप केला आहे.

निलेश राणे यांच्या आरोपावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काय सांगितले? 

बावनकुळे यांनी सांगितले की, जिथे युती झालेली नाही तिथे मित्रपक्षांमध्ये मतभेद होणार नाहीत याची काळजी घेऊ.

कणकवलीत युती तुटण्याचे कारण काय आहे? 

कणकवलीत युती तुटण्याचे कारण रविंद्र चव्हाणांचा हस्तक्षेप आहे.

About the Author
Tags:
ravindra chavanmarathi newsnilesh ranekokanelections

इतर बातम्या

भारतातील मोठी सरकारी बँक विकण्याच्या प्रक्रियेला वेग! कोण व...

भारत