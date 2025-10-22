कडक उन्हात दिवाळी, दिवाळीत पाऊस आणि पावसात आंबा... महाराष्ट्रात चित्र विचित्र वातावरण

Alphonso Mango : सध्या महाराष्ट्रात विचित्र वातावरण आहे. ऑक्टोबर हिटमुळे कडक उन्ह पडले. यामुळे कडक उन्हात दिवाळी आली. दिवाळीत पाऊस आला आणि पावसात आंबा बाजारात दाखल झाला. आंब्याचा सिजन हा मार्च ते मे दरम्यान असतो यंदा मात्र, दिवाळीतच आंबा बाजारात दाखल झाला आहे. पहिल्यांदाच असं घडलं की लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच आंबा वाशी मार्केटमध्ये दाखल झाला आहे.
दिवाळीच्या मुहूर्तावर देवगडमधून हापूस आंबा वाशी मार्केटला पाठवण्यात झालाय. देवगडच्या पडवणे गावांतील आंबा बागायदार प्रकाश शिरसेकर यांनी, दिवाळीच्या मुहूर्तावर आंबा पाठवलाय. सहा डझनची हापूस आंब्याची पेटी वाशी मार्केटला पाठवली. देवगड तालुक्यातील पडवणे गावांतील आंबा बागायदार प्रकाश शिरसेकर यांनी दिवाळी सणाच्या मुहूर्तावर सहा डझनची हापूस आंब्याची पेटी वाशी मार्केट पाठवली आहे. जुलै महिन्यामध्ये एका हापूस कलमाला मोहोर आला होता.हापूस आंब्याच्या कलमावर प्लास्टिक कागद टाकून त्या मोहोराचे पावसापासून संरक्षण केले. उत्तम दर्जाचे आंबा तयार झाला. 6 पेट्यांइतकी फळधारणा झाली. त्यापैकी पहिली पेटी त्यांनी पूजा करून 20 ऑक्टोबरला वाशी मार्केटला पाठवून दिली.
यंदा दिवाळीत हापूस आंब्याचा सिजन सुरु झाला आहे. बाजारात दाखल झालेल्या या पहिल्या पेटीला काय दर मिळाला? ही पेटी कोणी खरेदी केली याबाबत कोणतेही माहिती समोर आलेली नाही.
1 महाराष्ट्रात यंदा हापूस आंब्याचा सिझन कधी सुरू झाला?
सामान्यतः हापूस आंब्याचा सिझन मार्च ते मे दरम्यान असतो, पण यंदा तो दिवाळी सणाच्या मुहूर्तावर सुरू झाला आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी (२० ऑक्टोबर २०२५) पहिल्यांदाच आंबे वाशी मार्केटमध्ये दाखल झाले.
2 विचित्र वातावरणामुळे आंब्याच्या सिझनवर काय परिणाम झाला?
ऑक्टोबर महिन्यातील कडक उन्हामुळे दिवाळी सण कडक उन्हात आली. त्यानंतर दिवाळीत पाऊस पडला, आणि पावसातच आंबे बाजारात दाखल झाले. यामुळे आंब्याचा सिझन नेहमीपेक्षा खूप उशिरा सुरू झाला.
3 दिवाळीच्या मुहूर्तावर आंबे कोठून पाठवण्यात आले?
देवगड तालुक्यातील पडवणे गावांतील आंबा बागायदार प्रकाश शिरसेकर यांनी देवगडमधून हापूस आंबे वाशी मार्केटला पाठवले. ही पहिली पेटी पूजेनंतर २० ऑक्टोबरला पाठवली गेली.