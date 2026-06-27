/संतापजनक! कचऱ्याच्या घंटागाडीतून मृतदेह स्मशानभूमीत नेल्याचा प्रकार समोर, जळगावच्या अमळनेरमधील घटना

Jalgoan News : जळगावच्या अमळनेर जिल्ह्यातून माणुसकीला काळिमा फासणारी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अमळनेर हे साने गुरुजी यांच्या नावाने ओळखले जातात अमळनेरची ओळख प्रति पंढरपूर म्हणून अशी देखील आहे मात्र या ठिकाणी मृतदेहाची विटंबना झाल्याने खळबळ माजली. ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन झाल्यानंतर चक्क कचऱ्याच्या गाडीतून मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमीत नेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
जळगावच्या अमळनेर जिल्ह्यात एक बेवारस मृतदेह आढळला होता. या मृतदेहाचे ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमीत पाठवण्याची जबाबदारी ही संबंधित यंत्रणेकडे असते मात्र या सगळ्यात एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मृहदेह हा शववाहिकेतून नेण्याऐवजी तो कचऱ्याच्या घंटागाडीतून नेल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
शवविच्छेदनाची प्रक्रिया झाल्यावर मृतदेह वाहतुकीसाठी गाडी उपलब्ध करून देणं संबंधित ठेकेदारासाठी महत्वाचं असतं, मात्र नियम पायदळी तुडवून नगरपरिषदेच्या कचऱ्याच्या गाडीतून तो मृतदेह हा थेट समशानभूमीत पोहोचवण्यात आला. ही बाब समोर आल्यावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून मृत्यूनंतर प्रशासन मृतदेहाची विटंबना करणं हे अस्वीकार्य आहे असे त्यांचं म्हणणं आहे.
अमळनेर जिल्ह्यात बेवारस मृतदेहावर शवविच्छेदन करून तो शववाहिकेऐवजी कचऱ्याच्या गाडीने स्मशानात नेण्याचा प्रकार समोर आल्याच्या घटनेला अमळनेर नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश शिंदे यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. या गंभीर प्रकाराची चौकशी करून ठेकेदारावर दंडात्मक अथवा ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची कारवाई करण्याची प्रतिक्रिया फोनवरून दिली आहे.
मृतदेह स्वतंत्र वाहनातून नेण्यासंदर्भात ठेकेदाराला बंधनकारक असताना देखील त्याने कचऱ्याच्या गाडीत मृतदेह वाहून नेल्याने संताप व्यक्त होत आहे. मृत्यूनंतरही माणसाच्या अशी अवहेलना होत असेल ही केवळ प्रशासकीय अथवा ठेकेदाराची चूक नसून मानवतेलाच काळिमा फासणारी बाब असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.