अमरावती स्कँडल प्रकरणात नवा ट्विस्ट, आरोपी अयान अहमदला पोलिसांचं अभय?

अमरावती परतवाडा परिसरातील अश्लील व्हिडीओ प्रकरणात नवनवीन ट्विस्ट समोर आलं आहे. या प्रकरणात अल्पवयीन मुलींचे आक्षेपार्ह फोटो व अश्लील व्हिडीओमुळे गंभीर प्रकरणात खळबळ उडाली आहे. मुख्य आरोपी अयान अहमदने बॉस नावाचा उल्लेख असलेला टी शर्ट घालून,पोलिसांच्याच उपस्थितीत भर रस्त्यात फटाके फोडून केक कापून वाढदिवस साजरा केल्याच दिसून आलं आहे.
एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये मुख्य आरोपी अयानला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी पोलीसही आले असल्याचं दिसत आहे. पोलिसांनी थेट आरोपी अयान याच्या तोंडात केक भरून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. एकीकडे परतवाडा प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला पोलिसांनी हयगय केल्याचा आरोप झाला असतानाच दुसरीकडे चक्क पोलिसांनी मुख्य आरोपीला केक भरवल्याचा व्हिडिओच आता समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. ज्या दिवशी आरोपी अयानने भर रस्त्यात केक कापला त्या दिवशी पोलिसांनी त्याला का थांबवलं नाही उलट पोलिसांनीच का त्याला शुभेच्छा दिल्या, त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांचंच आरोपीला अभय आहे का असा सवाल विचारला जात आहे? वाढदिवसाच्या दिवशी आरोपी अयानच्या अंगात असलेल्या टी-शर्टवर "बॉस" असा उल्लेख होता. यावरुन त्याची मानसिक वृत्ती देखील कळत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू अमरावती शहरातील कटोरा नाका परिसराजवळील कमल रेसिडेन्सीमधील एक फ्लॅट होता, जिथे आरोपी अयानने आपला अड्डा बनवला होता. स्थानिक लोकांच्या मते, हा फ्लॅट इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर आहे. अयान कोणत्याही संकोचाशिवाय दिवस-रात्र मुलींसोबत इथे ये-जा करत असे. त्याच इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या एका फ्लॅट मालकाने आज तकशी बोलताना अनेक महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत. तो सांगतो की, १८-१९ वर्षांच्या मुली अनेकदा इथे येऊन रात्री उशिरापर्यंत थांबत असत. जेव्हा आम्हाला याबद्दल संशय आला, तेव्हा आम्ही फ्लॅटच्या मालकिणीला कळवले, पण तिने त्याकडे दुर्लक्ष केले.