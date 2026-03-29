अमावास्येच्या रात्री खरातच्या घरात काय करायचे बडे नेते? कपाळावर टिळा, अघोरी पूजा..

कपाळावर टिळा आणि जिभेवर देवाचं नाव असं सांगून अशोक खरातने दैवी जाळं विणलं. श्रद्धेच्या नावाखाली तो प्रत्यक्षात केवळ अधर्माचीच कृत्ये करतो! हा पडद्यावरचा काल्पनिक खलनायक नाही, तर साक्षात कलियुगाचा अवतार आहे! ही आहे नाशिकच्या 'कॅप्टन' नावाच्या एका खोट्या बाबाची कहाणी, ज्याने अध्यात्माला व्यवसाय आणि श्रद्धेला शस्त्र बनवले! लोकांची अढळ श्रद्धा हाच त्याचा खरा व्यवसाय बनला होता. त्याचे नाव अशोक खरात होते. पण सर्वजण त्याला 'कॅप्टन' म्हणूनच ओळखत, कारण केवळ त्याचे भक्तच नव्हे, तर काही प्रभावशाली लोक आणि राजकीय मंडळी देखील खरातच्या घरी अघोरी कृत्य करायचे असा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
अमावास्येच्या रात्री खरातच्या घरात बड्या नेत्यांच्या रांगा असायच्या. अघोरी कृत्य करण्यासाठी राजकीय नेते खरातकडे येत असल्याचा खुलासा यामध्ये झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे खोटे फोनकॉल करुन खरात स्वत:चं रेटिंग वाढवायचा. यामध्ये VIP, उद्योजक, सेलिब्रिटी खरातच्या दरबारात असल्याच तो भासवत असे. नाशिकच्या कर्मयोगी नगर भागात खरातचा बंगला असून 5 कोटी खर्च करुन आलिशान बंगला उभारल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बंगल्याच्या आवारात लाखो रुपये किमतीचे दोन विदेशी जातीचे कुत्रे असल्याच सांगण्यात येतं.
बँक खात्यात 30 ते 40 लाखांची रक्कम असून खरात प्रत्यक्षात 1500 ते 2 हजार कोटींचा मालक आहे. खरातच्या संपत्तीचे स्रोत शोधण्याचं मोठं आव्हान नाशिक पोलिसांसमो आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे खरात पीडितांकडून रोख रक्कम घेत होता. शिवनिका संस्थानच्या खात्यावरही घेत होता पैसे. जमीन व्यवहारात मोठे अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही सामील केल्याच समोर आलं आहे. खरातची मालमत्ता जप्त करण्यात मोठी अडचण पोलिसांसमोर आले.
एका महिलेच्या तक्रारीमुळे धाडसाची लाट उसळली, ज्यामुळे नाशिक पोलिसांकडे बाबाविरुद्ध तक्रारींचा पूर आला. सहा महिलांनी थेट बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. अनेक महिलांनी आरोप केला आहे की, खरातने शुद्धीकरणाच्या विधींच्या नावाखाली त्यांच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. जर त्यांनी विरोध केला, तर तो त्यांना शाप देण्याची किंवा त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देत असे.
बलात्कार, फसवणूक, खंडणी आणि काळी जादू यासह विविध आरोपांचा समावेश असलेले दहाहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोलिसांच्या फायली दररोज नवीन तक्रारींनी भरलेल्या आहेत. सात प्रकरणे थेट बलात्कार आणि लैंगिक छळाशी संबंधित आहेत. यापैकी सहा महिलांनी आपले अनुभव सांगण्यासाठी आणि तक्रारी दाखल करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. एक गुन्हा खरातच्या एका माजी कर्मचाऱ्याने दाखल केला आहे, ज्याने आरोप केला आहे की खरातने त्याच्या गर्भवती पत्नीलाही सोडले नाही.