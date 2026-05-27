Kolhapur : रात्री 10 नंतर आंबा महामार्गावरील वाहतूक बंद, कोकणात जाणारा पर्यायी मार्ग कोणता?

Kolhapur LPG Tanker Accident Today : कोल्हापूरच्या आंबा घाटात एलपीजी गॅस टँकर पलटी होऊन चालकाचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर सुरक्षेसाठी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.
नागपूर-रत्नागिरी महामार्गावर एलपीजी गॅस टँकर पलटी झाल्याची गंभीर घटना घडली आहे. कोल्हापूरच्या शाहूवाडीतील आंबा इथली घटना आहे. या भीषण अपघातात टँकर चालक महेश संतोष अनभुले (रा-घुमरी, ता-कर्जत,जिल्हा अहिल्यानगर) हा जागीच ठार झाला आहे.
आंबा महामार्ग पोलीस मदत केंद्राकडून सुरळीत करण्यात आला आहे. मात्र आज रात्री 10 नंतर आंबा मार्गे जाणारी कोकणात जाणारी वाहतूक बंद करणार आहेत. रात्री 10 नंतर अपघात ग्रस्त टँकर मधून दुसऱ्या टँकरमध्ये गॅस शिफ्टिंगचे काम केलं जाणार आहे. आंबा मार्गे जाणारी सर्व वाहतूक करून आणि अनुस्करा घाटातून वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंबा महामार्ग वाहतूक पोलिसांचं कोकणात जाण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचं वाहन चालकांना आवाहन केलं आहे.
दुचाकीच्या धडकेत महिला गंभीर जखमी, घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद
नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावरील एनआरआय जवळ दोन दुचाकीचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात एक महिला गंभीर जखमी झालेय. बेलापूरहून वाशीच्या दिशेने जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराने सिग्नल तोडून भरधावं वेगात आल्याने हा अपघात घडलाय. या अपघाताचा सिसीटीव्ही समोर आलाय मात्र सिग्नल यंत्रणे जवळ लावलेल्या सिसीटीव्ही मध्ये दुचाकीचा नंबर स्पष्ट न आल्याने सिग्नल तोडून महिलेच्यादुचाकीला धडक देणाऱ्या आरोपीचा शोध घेण्यात पोलिसांना अडचण निर्माण होत आहे. यामुळे नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनसार, ही घटना २५ मे रोजी रात्री १.३० पुण्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ घडली. संबंधित आरोपी तरुण हा जंगली महाराज रस्त्याचे डेक्कन जिमखाना येथून जात होता. रात्रीची वेळ असल्याने आरोपी त्याचे वाहन (क्रमांक एम एच ३१ एफ आर ५८६३) जंगली महाराज रस्त्याने जात असताना बेदरकारपणे चालवत होता. डेक्कन जिमखाना जवळ असलेल्या गरवारे पुलावरून गुडलक चौकाकडे जात असताना चालक दारूच्या नशेत असल्याने वाहनावर नियंत्रण मिळवता आले नाही आणि त्याने त्याचे वाहन या पुलावर असलेल्या रेलिंग वर धडकावले. गाडीचा वेग जास्त असल्याने वाहन पुलावरील रेलिंग तोडून पलीकडच्या बाजूला जाऊन कोसळली
अपघात होताच रात्रीची वेळ जरी असली तरी रहदारीचा भाग असल्यामुळे स्थानिकांची आणि इतर वाहन चालकांची सुद्धा मोठी गर्दी झाली. सुदैवाने या घटनेत चालक वगळता कोणीही जखमी झाले नाही. घटनेची माहिती मिळताच डेक्कन पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित आरोपीला नोटीस बजावण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे