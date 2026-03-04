ठाण्यापासून काही अंतरावरच 'रात्रीस खेळ चाले'; कोणी रचला हा कट? गावकऱ्यांच्या हुशारीमुळं टळलं गंभीर संकट

चंद्रशेखर भुयार, झी मीडिया, अंबरनाथ : (Crime News) राज्यात पुन्हा एकदा गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये वाढ होत असून, अशाच एका घटनेमुळं आता नेमकं या कृत्यांना खतपाणी कोणाकडून मिळतंय असाच प्रश्न सामान्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. होळीच्या निमित्तानं एकिकडे सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण असतानाच मंगळवार, 4 मार्च 2026 रोजी बदलापूर जवळच्या चामटोली ग्रामपंचायत कार्यालयात अजब कारभार घडला.
सुट्टीच्या दिवशी ऑडिटच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीची कागदपत्रं हाताळणाऱ्या दोन भामट्यांना ग्रामस्थांनी रंगेहात पकडलं. कोणा व्यक्तीच्या सांगण्यावरून महत्वाची कागदपत्रं चोरण्यासाठीच हा कट होता असा आरोपही येथील सामाजिक कार्यकर्ते आणि या प्रकरणातील तक्रारदार धनाजी इरमाळी यांनी केला. या दोन संशयास्पद व्यक्तींना पोलिसांच्या ताब्यात देत त्यांनी पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत त्यांच्या बोलण्यातही विसंगती दिसून आली.
गंभीर बाब म्हणजे तक्रारदार धनाजी इरमाळी यांनी माहिती अधिकारात ग्रामपंचायतीकडून काही कागदपत्रांची माहिती मागितली होती. तसंच ग्रामपंचायतीशी संबंधित काही प्रकरणं सुप्रीम कोर्टात दाखल आहेत. त्यामुळे महत्वाची कागदपत्रं गहाळ करून पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशानंच या व्यक्ती तिथे आल्या होत्या का? असा सवालही धनाजी इरमाळी यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणी धनाजी इरमाळी आणि चामटोलीतल्या ग्रामस्थांनी बदलापूर ग्रामीण पोलिसांत तक्रारही दाखल केली.
अंबरनाथच्या गटविकास अधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांनाही निवेदन देत ग्रामसेवक कैलास हेगडेंसह दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली. चामटोली ग्रामपंचायतीतील या संशयास्पद प्रकरणी अनेक सवाल उपस्थित होतायेत. मुळात ऑडिटच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीचे दस्तऐवज हातळणाऱ्या या व्यक्ती कोण आहेत? कुणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी कागदपत्रांची हाताळणी केली? यावेळी ग्रामसेवक तसंच जबाबदार शासकीय अधिकारी उपस्थित का नव्हते? की तक्रारदार म्हणतात त्याप्रमाणे महत्वाची कागदपत्रं गायब करण्याचा हा प्लॅन होता का? याची सखोल चौकशी होऊन दोर्षीवर कडक करवाई होणं गरजेचं आहे असाच सूर सध्या सर्व स्तरांतून आळवला जात आहे.