आम्ही सांगतो त्या उमेदवाराला मतदान केलं नाही तर 6 वर्ष...; भाजपाचा अजित पवार NCP ला इशारा

BJP Whip For NCP Corporator: निवडणूक, पक्षांतरणामुळे राज्यभर चर्चेत असलेल्या अंबरनाथ नगर परिषदेमधील सत्तासंघर्षाने एक वेगळाच पेच निर्माण झाला आहे. येथील निवडणुकीबद्दल अगदी राज्यातील भाजपाचे शिर्ष नेते असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून अनेक बड्या नेत्यांनी भाष्य केल्यानंतर या निवडणुकीने पुन्हा नवे वळण घेतले आहे. आज होणाऱ्या उपनगराध्यक्ष निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चारही नगरसेवकांना व्हीप बजावून भाजप समर्थित उमेदवाराला मतदान करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. व्हीपचे उल्लंघन झाल्यास राष्ट्रवादीच्या चारही नगरसेवकांवर कारवाई केली जाईल असं भाजपाने स्पष्ट केलं आहे. व्हीपचा आदेश न मानल्यास सहा वर्षांसाठी नगरसेवकांना अपात्र ठरवू असा इशारा भाजपाकडून देण्यात आला आहे.
अंबरनाथ विकास आघाडीचे गटनेते अभिजित करंजुले-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांसाठी जारी केलेल्या व्हीपची माहिती दिली. या चारही नगरसेवकांनी भाजपाच्या आणि पर्यायाने अंबरनाथ विकास आघाडीच्या बाजूने मतदान न केल्यास त्यांच्याविरोधात निलंबनाची कारवाई केली जाईल असं अभिजित करंजुले-पाटील म्हणाले. या वेळी आमदार किसन कथोरे, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष तेजश्री करंजुले-पाटील, भाजप नेते गुलाबराव करंजुले-पाटील, नगरसेवक प्रदीप पाटील, माजी शहराध्यक्ष विश्वजीत करंजुले-पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अंबरनाथ विकास आघाडीच्या दाव्यानुसार त्यांनी जारी केलेला व्हीप हा सर्व 32 सदस्यांसाठी कायद्यानुसार लागू होईल. यामध्ये भाजपचे 14, भाजपमध्ये आलेले काँग्रेसचे 12, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार, अपक्ष नगरसेवक तसेच नगराध्यक्ष यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणत्याही सदस्याने पक्षीय शिस्त मोडल्यास कायद्याने कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. अभिजित करंजुले-पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सदाशिव पाटील यांची कथित ऑडिओ क्लिप प्रसिद्ध केली. अंबरनाथ विकास आघाडीच्या गट स्थापनेवेळी सदाशिव पाटील यांनी भाजपप्रणीत आघाडीला समर्थन दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सदाशिव पाटील यांनी आमचा विश्वासघात केल्याचा आरोप नगरसेवक प्रदीप पाटील यांनी केला.
भाजपने काॅँग्रेस, राष्ट्रवादी काॅँग्रेस आणि अपक्ष नगरसेवकाला बराेबर घेऊन ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ स्थापन केली. 20 डिसेंबरला झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार नगराध्यक्षपदी निवडून आला असला तरी काेणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. ऐनवेळी राष्ट्रवादी काॅँग्रेसचे चार नगरसेवक 27 सदस्य संख्या असलेल्या शिवसेनेकडे झुकल्याने भाजपचे सत्ता स्थापनेचे गणित बिघडल्याने आता व्हीपच्या माध्यमातून राजकारण सुरु झालं आहे.
शिवसेनेचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी हा व्हीप बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. अंबरनाथ विकास आघाडी हा कोणताही पक्ष नसल्याने नियमानुसार त्यांचा व्हिप लागू होणार नाही असं किणीकरांनी म्हटलं आहे. 'राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार नगरसेवकांनी सदाशिव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. सदाशिव पाटील यांनी स्वतः जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र देऊन आपण अंबरनाथ विकास आघाडीत सामील नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अंबरनाथ विकास आघाडीचा कोणत्याही पक्षाच्या नगरसेवकाला लागू होत नाही,' असं किणीकर यांनी म्हटलं आहे.