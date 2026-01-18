अजित पवारांची शिंदेंशी युती, भाजपा कोर्टात; निकाल भाजपाच्या बाजूने; 'ही' नगरपालिका हातून जाणार?

High Court Order On Nagar Parishad: अंबरनाथ नगरपालिकेच्या सभापती निवड व सहा समित्यांची निवड करण्यासाठी सोमवारी भरवण्यात येणारी सभा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत तहकूब करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिले आहेत . शिंदेसेनेने स्थापन केलेली आघाडी मान्य करण्याच्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला अंबरनाथ विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे अंबरनाथचं राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघालं आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेत शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली असली तरी विषय समित्यांच्या सभापतींचा निवडीचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजण्याची शक्यता आहे. कारण भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि एका अपक्षाने मिळून
स्थापन केलेल्या अंबरनाथ विकास आघाडीला डच्चू देत राष्ट्रवादी ने (अजित पवार) शिंदेसेनेशी हातमिळवणी करत आधी भाजपबरोबर केलेली आघाडी तोडण्यात यावी, यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. भाजपबरोबर आघाडी स्थापन करण्यासाठी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे मागे घेऊन तो निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची विनंती मान्य करत 9 जानेवारी रोजी शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि अपक्षांची मिळून तयार करण्यात आलेल्या शिवसेना महायुती आघाडीला मान्यता दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात भाजपच्या नेतृत्वाखालील अंबरनाथ विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. राष्ट्रवादी (अजित पवार)च्या नगरसेवकांनी आघाडीतून बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच दुसऱ्याशी गटाशी हातमिळवणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही ती प्रक्रिया पार पाडण्यात आली की नाही, याची छाननी न करता आधीची आघाडी रद्द केली आणि नव्या गटाला परवानगी दिली. कायद्याने, जिल्हाधिकारी आधीचा आघाडी स्थापण्याचा निर्णय मागे घेऊ शकत नाही, असे याचिकेत म्हटलय. त्यानंतर हायकोर्टाने सोमवारी विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड करण्यासाठी बोलावण्यात आलेली सभा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतर सत्तेच्या आणि दादागिरीच्या जोरावर कोणी काहीही करू शकत नाही अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते गुलाबराव करंजुले-पाटील यांनी दिली आहे.
तर आम्ही कोणत्याही प्रकारे कायद्याचं उल्लंघन केलेलं नाही. न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे असं शिंदे गटाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर नगरपालिकेत कोणत्या घडमोडी घडतात, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागलं आहे.