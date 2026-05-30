/अंबरनाथ स्टेशन पार्किंगमध्ये प्रवाशांची लूट, 400 रुपयांच्या पाससाठी 700 रुपयांची वसुली

Ambarnath Railway Station Parking Issue : अंबरनाथ स्टेशन पार्किंगमध्ये नागरिकांची लूट होत असल्याचं समोर आलं आहे. महापालिकेने या पार्किंगच्या महिन्याच्या पाससाठी 400 रुपये दर निश्चित केला असताना येथील ठेकेदार मात्र 700 रुपयांची वसुली करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
Ambarnath Railway Station Parking Issue : मध्यरेल्वेतील अंबरनाथ रेल्वे स्थानकात नेहमी प्रवासाचा गजबजाट असतो. दररोज हजारो नागरिक येथून प्रवास करतात. प्रवाशांच्या सोयीसाठी महापालिकेने अंबरनाथ रेल्वे स्थानक परिसरात दुचाकी पार्किंगची सशुल्क सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र या सशुल्क पार्किंगमध्ये प्रवासाची लूट होत असल्याचा प्रकार समोर आलाय. पार्किंगच्या महिन्याच्या पाससाठी महापालिकेने येथे 400 रुपयांचा दार निश्चित केला असताना येथील पार्किंग ठेकेदार मात्र येथे नागरिकांकडून 700 रुपयांची वसुली करत असल्याच निदर्शनास आलं आहे. येथील नागरिकांनी याविरुद्ध आवाज उठवून ठेकेदाराला जाब विचारला असता त्याने उर्मटपणे वाद घातल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे.
अंबरनाथमधील दररोज रेल्वेने प्रवास करणारे नागरिक हे अनेकदा स्टेशन परिसरातील पार्किंगमध्ये दुचाकी पार्क करून आपल्या कामाला जातात. या पार्किंग परिसरात गाड्या पार्किंगसाठी महापालिकेने महिन्याच्या पाससाठी 400 रुपये इतके दर निश्चित केलेले आहेत. मात्र असं असताना ठेकेदाराकडून तब्बल ७०० रुपयांची वसुली करण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय. तसेच जादा वसुलीला विरोध करणाऱ्या नागरिकांशी कर्मचा-याने उर्मट वर्तन केल्याचाही नागरिकांनी आरोप केलायं.
महिन्याच्या पार्किंग पाससाठी 400 रुपयांचा दर निश्चित केलेला असताना ठेकेदाराकडून 700 रुपये आकारले गेले असलेल्या एका नागरिकाने झी 24 तासला प्रतिक्रिया दिली. त्याने सांगितले की, 'मी आज सहा महिने झाले महिन्याच्या पाससाठी 700 रुपये भरतोय. मी याविषयी मराठीत जाब विचारला यावर त्यांचं म्हणणं आहे की मला मराठी येत नाही मी मराठीत बोलणार नाही. आणि अतिशय उद्धट वर्तन त्यांच्याकडून केलं जात आहे. मला आता समजलं की हा पास खरंतर 400 रुपयांचा आहे, मात्र मी त्यासाठी मागील अनेक महिने 700 रुपये देतोय. माझ्याकडून 300 रुपये जास्त घेतले जातायत'.
अजून एका नागरिकाने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, '400 रुपयांचा पास हा 700 रुपयांना का देताय असा प्रश्न येथील ठेकेदाराला विचारला असता येथील कर्मचारी दादागिरीची भाषा करतात. अनेकदा गाड्यांचं सुद्धा नुकसान झालेलं असतं'. नागरिकांकडून मागील अनेक महिने अतिरिक्त पैसे वसूल करणाऱ्या या पार्किंग ठेकेदाराविरुद्ध महापालिकेने कारवाई करावी आणि मागील अनेक महिन्यांपासून जास्तीचे आकारले जात असलेले पैसे परत देण्यात यावेत अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. या सर्व प्रकारामुळे पालिकेच्या वाहनतळ व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून आता संबंधित ठेकेदारावर महापालिका काय कारवाई करणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.