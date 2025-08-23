बैलगाडा शर्यतीचा थरार कॅमेरात कैद! भरधाव घोडेस्वार खाली कोसळला अन् बैलांनी...; पाहा Video

Video Bailgada Sharyat: आंबेगाव तालुक्यातील महाळुंगे पडवळ येथील एका बैलगाड्याचा रंजक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. सदर व्हिडीओ हा बैलगाडा शर्यतीसाठी राज्यभर ओळखल्या जाणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील असून व्हिडीओ पाहून प्राण्यांनाही किती समज असते याबद्दलची चर्चा इंटरनेटवर सुरु झाली आहे. अंगाचा थरकाप उडवणारा हा व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे. नेमकं व्हिडीओत काय आहे आणि बैलगाडा शर्यतीदरम्यान घडलं काय जाणून घेऊयात.
आंबेगाव तालुक्यातल्या विठ्ठलवाडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडा शर्यतील एक काळजाचा थरकाप उडविणारा क्षण कॅमेरात कैद झाला आहे. या शर्यतीत महाळुंगे पडवळ येथील विभांशराजे पडवळ आणि रामनाथ बांगर यांचा बैलगाडा घाटात धावत असताना एक विचित्र प्रकार घडला. बैलगाड्याला दिशा दाखवण्यासाठी बैलगाड्यासमोर पळणाऱ्या घोडीवर बसलेला अनिकेत चिखले हा युवक तोल जाऊन बैलगाडा घाटातच खाली पडला. घोडीवर बसून बैलगाड्याला दिशादर्शक ठरणाऱ्या या तरुणाचं आता काय होणार? तो बैलगाड्याखाली तर येणार नाही ना असा विचार करुन सर्वांनाच घाम फुटला. अनिकेत खाली पडल्यानंतर घोडी पुढे पळत निघून गेली.
दरम्यान, अनिकेत मार्गात मध्यभागी जमिनीवर पडलेला असतानाच घोडी मागून भरधाव वेगात येणाऱ्या बैलांच्या पायाखाली किंवा बैलगाड्याच्या चाकाखाली घोडेस्वार अनिकेत सापडून त्याला मोठी दुखापत होणार असेच क्षणभर सर्वांना वाटले होते. पण अनिकेतला घाटात पडलेले पाहून भरधाव वेगात धावत येणाऱ्या बैलांच्या दोन्ही जोड्यांनी आगदी बिलगाड्यासह अनिकेत वरून उडी मारली.
अनिकेत आपल्या डोक्याला दुखापत होऊ नये म्हणून डोक्यावर हात ठेवून खाली मान घालून बसून होता. बैलांनाही त्याला साथ देत दोन्ही बाजूंना जात अनिकेत मध्ये राहील याची काळजी घेत गाडाही त्याला स्पर्श न करता तिथून काढत शर्यत सुरु ठेवली. बैलांनी धडक टाळल्यामुळे मोठी दुर्घटना टाकली. या अपघातात अनिकेत बचावल्याने बैलांच्या समय सूचकतेची व मुक्या प्राण्यांच्या माणसांप्रती असणाऱ्या सद्भावनांची सर्वत्र चर्चा होत आहे. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ...
नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील अंदरसुल गावात यंदा पारंपरिक बैलपोळ्याला आधुनिक वळण देण्यात आलं आहे. बैलांची संख्या कमी होत चालल्याने गावकऱ्यांनी यावर्षी ट्रॅक्टरचे पूजन करून "आधुनिक बैलपोळा" साजरा केला आहे. पारंपरिक सण साजरा करतानाही काळानुसार बदल स्वीकारत अंदरसुलमधील शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरसारख्या यंत्रशक्तीचा गौरव करत एक नवा उपक्रम राबवला. ट्रॅक्टरला हार-तुरे घालून, हलगी-ताशांच्या गजरात पूजन करण्यात आलं. काही ठिकाणी ट्रॅक्टरची मिरवणूकही काढण्यात आली.
