Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यातील डेंजर प्रकार! स्मशानात पार्थिव तसंच सोडून गावकरी गेले पळून; समोर आलं विचित्र कारण

पुण्यातील डेंजर प्रकार! स्मशानात पार्थिव तसंच सोडून गावकरी गेले पळून; समोर आलं विचित्र कारण

अंत्यसंस्कारासाठी पार्थिव स्मशानभूमीमध्ये आणण्यात आलं. सर्व गावकरी जमले पण अचानक सगळ्यांनी तिथून पळ काढला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:46 AM IST
पुण्यातील डेंजर प्रकार! स्मशानात पार्थिव तसंच सोडून गावकरी गेले पळून; समोर आलं विचित्र कारण
Image Credit: या घटनेची संपूर्ण पंचक्रोषीत चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'नालायक गृहमंत्री, राजीनामा द्या', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'मोदींनी आंदोलकांप्रमाणे दहशतवाद्यांनाही माफी दिली आहे?'
2
3
4
5