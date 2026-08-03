/पुण्यातील डेंजर प्रकार! स्मशानात पार्थिव तसंच सोडून गावकरी गेले पळून; समोर आलं विचित्र कारण

पावसाळ्यामध्ये ट्रेकला गेलेल्या ग्रुपवर मधमाश्यांनी हल्ला केल्याच्या बातम्या दरवर्षी ऐकायला, पाहायला अन् वाचायला मिळतात. मात्र पुण्यातील अंबेगाव तालुक्यातील एका गावात अत्यंत विचित्र घटना घडली असून इथं एका अंत्ययात्रेवर मधमाश्यांनी हल्ला केला. त्यामुळे एकच गोंधळ उडला. नेमकं घडलं काय ते जाणून घेऊयात...
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील वडगाव पीर येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या नागरिकांवर अचानक मधमाशांच्या मोहोळाने हल्ला चढवल्याने एकच गोंधळ उडाला. या अनपेक्षित घटनेमुळे उपस्थित ग्रामस्थांना काही काळासाठी मृतदेह जागेवरच ठेवून जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला.
अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया सुरू असतानाच स्मशानभूमी परिसरातील मधमाशांचे मोहोळ अचानक उठले आणि उपस्थितांवर तुटून पडले. मधमाशांच्या हल्ल्यामुळे स्मशानभूमीत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांनी स्मशानभूमीतून पळ काढला. काही काळ स्मशानभूमीमध्ये केवळ तिरडीवरील प्रेत होते अशी अवस्था होती. मधमाशांची संख्या कमी झाल्यानंतर पुन्हा गावकरी स्मशानभूमीत आले आणि अंत्यसंस्कारच्या विधी पूर्ण केल्या.
सिंहगड किल्ल्यावर मार्च 2026 मध्ये मधमाशांनी पर्यटकांवर हल्ला केला होता. यात दीड वर्षांच्या बालकासह किमान 25 जण जखमी झालेले. एका पर्यटकाने पोळ्याला दगड मारल्याने मोहोळ उठले होते. शिवनेरी किल्ल्यावर मार्च 2026 मध्ये शिवजयंतीच्या वेळी मधमाशांनी हल्ला केल्याची घटना घडली ज्यात 4 जण जखमी झाले. याच वर्षी मढेघाट येथे ट्रेकिंग करणारे 50 हून अधिक विद्यार्थी मधमाशांनी केलेल्या हल्ल्यात जखमी झाले होते.
अजिंठा लेण्यांच्या परिसरामध्ये याच वर्षी एप्रिल महिन्यात मधमाशांनी हल्ला केला. हा या परिसरात मधमाशांनी केलेला सलग पाचवा हल्ला होता. या हल्ल्यात 11 पर्यटक जखमी झाले. राजगड परिसर व इतर ठिकाणीही पालखी सोहळा, गावे, रुग्णालये आणि बांधकामाच्या ठिकाणीही मधमाशांचे हल्ले झाले आहेत. काही घटनांमध्ये मृत्यूही झाले आहेत.
मधमाशा सामान्यतः स्वतःहून हल्ला करत नाहीत. त्यांना धोका वाटल्यास पोळ्याला दगड/लाठी मारणे, जोरात आवाज, फटाके, धूर, परफ्यूम/सुगंध, गडद किंवा भडक कपडे, गर्दी दिसली की त्या आक्रमक होतात. आंबेगावात झालेली घटना ही गर्दीमुळेच झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. हल्ला झाल्यास घाबरून हातवारे करू नयेत. चेहरा आणि डोके झाकून शांतपणे दूर जावे.