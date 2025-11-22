English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ड्रायव्हरला हार्ट अटॅक आल्याने अंबरनाथमध्ये डेंजर अपघात! चौघांचा मृत्यू; थरार Video मध्ये कैद

Ambernath Bridge Accident CCTV Video: शुक्रवारी रात्री घडलेल्या या अपघातामध्ये चौघांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये टाटा नेक्सनच्या चालकाचाही समावेश आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 22, 2025, 06:41 AM IST
ड्रायव्हरला हार्ट अटॅक आल्याने अंबरनाथमध्ये डेंजर अपघात! चौघांचा मृत्यू; थरार Video मध्ये कैद
शुक्रवारी रात्री झाला हा विचित्र अपघात

Ambernath Bridge Accident CCTV Video: ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथमध्ये शुक्रवारी रात्री झालेल्या एका विचित्र आणि तितक्याच भीषण अपघातामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ शहरातील पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या उड्डाणपुलावर शिवसेना (शिंदे गटाचे) उमेदवार किरण चौबे यांच्या टाटा नेक्सन गाडीने चार ते पाच दुचाकींना जोरदार धडक दिली. या अपघातामध्ये चालकासहीत तिघांनी प्राण गमावल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष म्हणजेच या नेक्सनचा चालक लक्ष्मण शिंदेला कार चालवत असताना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याचं कारवरील नियंत्रण सुटल्याची माहिती समोर आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चौघांचा मृत्यू, एका पालिका कर्मचाऱ्याचाही समावेश

लक्ष्मण शिंदेचं कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार डिव्हायडर ओलांडून एका बाजूला कलंडली आणि विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या चार ते पाच दुचाकींना जोरदार धडक दिली. कार पलटी झाली आणि एक दुचाकीस्वार पुलावरून खाली कोसळला. हा भीषण अपघात सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. कार चालक लक्ष्मण शिंदेबरोबरच या अपघातामध्ये अंबरनाथ महापालिका कर्मचारी शैलेश जाधव यांचाही मृत्यू झाला आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रकांत अनारसे आणि सुमित चेलानी या दोघांनाही प्राण मगावले आहेत. 

शिंदे गटाच्या उमेदवारासहीत तिघे जखमी

या कारमधून प्रवास करणारे शिंदे गटाचे उमेदवार किरण चौबे व त्यांचे दोन सहकारी किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांना खासगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं असून तिघांचीही प्रकृती स्थीर आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये पूर्ण घटना रेकॉर्ड झाली असून अचानक समोरच्या लेनमधून कलंडलेल्या अवस्थेतील कार येऊन दुचाकींना धडकत असल्याचं दिसत आहे. याच फुटेजमध्ये एक दुचाकीस्वार थेट पुलावरुन खाली पडल्याचंही दिसत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

बराच वेळ वाहतूक ठप्प

या प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू असून अपघाताचं प्राथमिक कारण चालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याचं सांगितलं जात आहे. अपघातामुळे पुलावर बराच वेळ वाहतूक ठप्प झाली होती. अशा विचित्र अपघातात चौघांचा मृत्यू झाल्याने शहरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. 

वाहन चालवताना येणाऱ्या हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणं काय?

ड्रायव्हिंग करताना छाती दुखणे, श्वास घेण्यात त्रास, घाम येणे ही हृदयविकाराच्या झटक्याची मुख्य लक्षणं आहेत. अनेकदा या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करुन चालक वाहन चालवत राहतात. अशाप्रकारे दुर्लक्ष केल्याने अंबरनाथसारखे विचित्र अपघात होतात. यापैकी कोणतेही लक्षणं दिसल्यास आधी वाहन रस्त्याच्या बाजूला घेणं गरजेचं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
ambernathbridge accidentshockingheart attackambernath bridge accident Video

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील पहिली नगरपालिका नगराध्यक्ष पदासह सर्व 26 नगर...

महाराष्ट्र बातम्या