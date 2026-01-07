'अंबरनाथ पालिकेत भाजपा-काँग्रेसची अभद्र युती', शिवसेना संतापली, श्रीकांत शिंदे म्हणाले 'त्यांना आम्ही चांगलंच...'

Shrikant Shinde on BJP Congress Alliance in Ambernath: अंबरनाथमध्ये भाजपाने आपला मित्रपक्ष शिवसेनेला बाजूला सारत काँग्रेससोबत युती केली आहे. सत्तेचं समीकरण जुळवण्यासाठी भाजपा, काँग्रेस आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आली आहे. यानंतर शिवसेना नेत्यांकडून नाराजी व्यक्त करत टीका केली जात आहे. भाजपाने काँग्रेससोबत अभद्र युती केली असल्याचं सांगत शिवसेनेचे आमदार आमदार बालाजी किणीकर यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. तर श्रीकांत शिंदे यांनी युतीबद्दल आमच्या मित्र पक्षालाच प्रश्न विचारला पाहिजे, म्हणजे ते चांगल्या प्रकारे उत्तर देतील असं म्हटलं आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेत अनेक वर्षांच्या शिवसेनेच्या सत्तेला सुरुंग लावत भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आला. पालिका निवडणुकीत सर्वात जास्त 27 जागा जिंकूनही शिवसेना शिंदे मोठा पक्ष असला तरी भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेत गट स्थापन करून नगरपालिकेत सत्तेचं समीकरण बसवलं आहे. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटात प्रचंड नाराजी आहे
भाजपाने काँग्रेससोबत अभद्र युती केली आहे. केंद्रात, राज्यात भाजपा आणि शिवसेनेची युती असून भाजपा आणि शिवसेना ही नैसर्गिक युती होणं अपेक्षित होतं. मात्र भाजपाने काँग्रेससोबत युती करून महाराष्ट्रात चुकीचा संदेश दिला असल्याचं बालाजी किणीकर यांनी सांगितलं आहे.
खासदर श्रीकांत शिंदे यांना याबाबत विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले, "अंबरनाथ काँग्रेस युतीबद्दल हा प्रश्न आमच्या मित्रपक्षालाच विचारला तर ते चांगले प्रकारे उत्तरे देतील. भाजपा आणि शिवसेना ही युती अनेक वर्षापासून केंद्रात राज्यात व पालिकेत देखील आहे ही अबाधित राहिली पाहिजे. शिवसेना अनेक वर्ष अंबरनाथमध्ये सत्तेत होती. चांगलं काम शिवसेनेच्या कार्यकाळात झालं. मोठ्या प्रमाणात निधी आला, चांगली विकासकामं होत आहेत. त्यांना जो निर्णय घ्यायचा असेल त्यांनी घ्यावा. मात्र विकासाच्या राजकारणामध्ये हे नेहमीच जे कोणी असेल त्यांच्याबरोबर राहणार. राजकारणाला राजकारण करणार नाही विरोध करायला विरोध करणार नाही. युती कोणी केली हा प्रश्न त्यांना जाऊन विचारलं तर ते चांगले उत्तर देतील".
अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे सेनेचे सर्वात जास्त 27 नगरसेवक निवडून आली असतानाही त्यांना बाजूला सारून भाजपा, काँग्रेस आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी युती पाहायला मिळणार आहे . या तिन्ही पक्षानी मिळून 'अंबरनाथ विकास आघाडी' या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक गटही रजिस्टर केला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना शिंदे गटाला बाजूला सारून ठाणे जिल्ह्यात हे नवीन समीकरण दिसून येणार आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेची सदस्य संख्या 59 असून, सत्तेची मॅजिक फिगर 30 आहे. अंबरनाथमध्ये शिंदेसेनेचे 27 तर भाजपाचे 14 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्या पाठोपाठ काँग्रेसचे 12 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) पक्षाचे 4 नगरसेवक विजयी झाले तर दोन अपक्षांचाही त्यात समावेश आहे. काँग्रेस, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तिघे मिळून सत्तेचा मॅजिक 30 आकडा गाठणे सहज शक्य आहे. तर एक अपक्ष नगरसेवक हा भाजपमध्ये सामील झाल्याने हा आकडा 31 वर जातोय. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही एकत्र आल्याच्या भावना तिन्ही पक्षांनी व्यक्त केल्या आहेत.