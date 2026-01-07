भाजपाचा एकनाथ शिंदेंना धक्का! शिवसेनेला हरवण्यासाठी थेट काँग्रेसशी केली युती; मुंबईच्या शेजारच्या महापालिकेत नवं राजकीय समीकरण

BJP Alliance with Congress: राज्यात नगरपालिकांनंतर आता महापालिका निवडणुकीतही वेगवेगळी राजकीय समीकरणं जुळताना दिसत आहे. नगरपालिका निवडणुकीत कोकणात दोन्ही शिवसेना एकत्र निवडणूक लढल्या आणि जिंकल्यादेखील. यानंतर आता अंबरनाथमध्ये अनपेक्षित युती पाहायला मिळत आहे. येथे भाजपाने थेट काँग्रेसशी युती केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अंबरनाथमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले असून 'अंबरनाथ विकास आघाडी' नावाने गट स्थापन केला आहे. तिन्ही पक्षांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला बाजूला सारून सत्तेसाठी नवीन समीकरण जुळवलं आहे.
अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे सेनेचे सर्वात जास्त 27 नगरसेवक निवडून आली असतानाही त्यांना बाजूला सारून भाजपा, काँग्रेस आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी युती पाहायला मिळणार आहे . या तिन्ही पक्षानी मिळून 'अंबरनाथ विकास आघाडी' या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक गटही रजिस्टर केला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना शिंदे गटाला बाजूला सारून ठाणे जिल्ह्यात हे नवीन समीकरण दिसून येणार आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेची सदस्य संख्या 59 असून, सत्तेची मॅजिक फिगर 30 आहे. अंबरनाथमध्ये शिंदेसेनेचे 27 तर भाजपाचे 14 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्या पाठोपाठ काँग्रेसचे 12 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) पक्षाचे 4 नगरसेवक विजयी झाले तर दोन अपक्षांचाही त्यात समावेश आहे. काँग्रेस, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तिघे मिळून सत्तेचा मॅजिक 30 आकडा गाठणे सहज शक्य आहे. तर एक अपक्ष नगरसेवक हा भाजपमध्ये सामील झाल्याने हा आकडा 31 वर जातोय. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही एकत्र आल्याच्या भावना तिन्ही पक्षांनी व्यक्त केल्या आहेत.
भाजप, शिंदेसेनेसह सर्वच पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत भ्रष्टाचार, भयमुक्त प्रशासन आणि विकास या तीन मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. भाजपच्या तेजश्री करंजुले यांनी नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर सत्ता स्थापनेसाठी भाजप आणि शिंदेसेना एकत्र येतात का? याकडे संपूर्ण अंबरनाथ शहराचं लक्ष लागलं होतं. मात्र स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच या युतीला विरोध केला. या आघाडीवरून शिवसेनेचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी टिकेची तोफ डागलीय. सत्तेच्या हव्यासापायी भाजपने ही अभद्र युती केल्याचा आरोप आमदार यांनी किणीकर यांनी केलाय
एकीकडे राज्यात आणि देशात भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा संघर्ष पाहायला मिळतोय. तर दुसरीकडे अंबरनाथमध्ये चक्क भाजपने काँग्रेसचा हात हातात घेतलाय. आता सत्तेचा हा नवा पॅटर्न अंबरनाथच्या विकासासाठी किती पूरक ठरतो? आणि सत्तेपासून दूर गेलेल्या शिंदे सेनेची पुढची रणनीती काय असेल? पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.