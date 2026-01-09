English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी! 'या' ठिकाणी भाजपला धक्का देत शिंदेंच्या शिवसेनेचा राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापनेचा दावा

Ambernath Nagarpalika Election : भाजपला धक्का देत शिंदेंच्या शिवसेनेचा राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 9, 2026, 06:06 PM IST
Ambernath Nagarpalika Election : महाराष्ट्रातील राजकारणात महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. गुरुवारी काँग्रेसला भाजपने मोठा धक्का दिल्यानंतर शुक्रवारी शिंदेंच्या शिवसेनेने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसोबत जोरदार धक्का दिला आहे.  अंबरनाथच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या 4 नगरसेवकांनी शिंदेंच्या शिवसेनाला पाठिंबा दिला आहे. एवढंच नाही तर अंबरनाथ महापालिकेवर सत्ता स्थापनेचा दावाही त्यांनी केला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

असं आहे अंबरनाथ नगरपालिका सत्तास्थापनेचं गणित!

काँग्रेसचे नगरसेवक फोडून भाजप सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भाजप पाहत होते. भाजपचा या स्वप्नाला खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मोठा धक्का दिला आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आलेत. आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवक आणि एक अपक्ष नगरसेवकाने पाठिंबा दिला आहे.  यामुळे एकूण आकडा 32 नगरसेवकांचा झाला आहे. त्यामुळे अजित पवारांसोबत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने अंबरनाथ पालिकेवर सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. 

भाजपच्या या खेळीनंतर शिंदेंच्या या रणनितीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ माजली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेनेचे 27, अजितदादांचे चार आणि एका अपक्षाच्या मदतीने त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करणारे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. 

शिवसेना शिंदे - 27

राष्ट्रवादी - 04

अपक्ष

भाजप - 16

काँग्रेस - 12 ( अख्खे नगरसेवक भाजपमध्ये गेले)

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी काँग्रेससोबत सत्ता वाटप करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. 2023 पासून काँग्रेसला विरोध करत असताना त्यांच्यासोबत जाणे शक्य नसल्याचे स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीनंतर जनतेचा कौल महायुतीच्या बाजूने होता, काँग्रेससोबतच्या आघाडीच्या बाजूने नव्हे, असेही ते म्हणाले.

हे आहेत 12 नगरसेवक 

 दर्शना पाटील
 अर्चना पाटील
हर्षदा पाटील
तेजस्विनी पाटील
प्रदीप पाटील
विपुल पाटील
कबीर गायकवाड
मनीष म्हात्रे
धनलक्ष्मी जयशंकर
संजवणी देवडे
दिनेश गायकवाड
किरण राठोड

ही घडामोड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवी चव्हाण यांच्यासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. त्यांनीच काँग्रेससोबतची आघाडी घडवून आणली होती तसेच नंतर हकालपट्टी केलेल्या काँग्रेस नगरसेवकांचा भाजपमध्ये समावेश करून घेतला होता. तरदुसरीकडे अंबरनाथमध्ये नगराध्यक्ष भाजपचा असा तरी याठिकामी सर्वाधिक नगरसेवक शिवसेनेचे विजयी झाले आहेत. त्यात आता या रणनितीनंतर सत्ता स्थापनेचा दावाचं काय होतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. 

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

