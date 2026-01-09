महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी! 'या' ठिकाणी भाजपला धक्का देत शिंदेंच्या शिवसेनेचा राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापनेचा दावा

Ambernath Nagarpalika Election : महाराष्ट्रातील राजकारणात महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. गुरुवारी काँग्रेसला भाजपने मोठा धक्का दिल्यानंतर शुक्रवारी शिंदेंच्या शिवसेनेने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसोबत जोरदार धक्का दिला आहे. अंबरनाथच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या 4 नगरसेवकांनी शिंदेंच्या शिवसेनाला पाठिंबा दिला आहे. एवढंच नाही तर अंबरनाथ महापालिकेवर सत्ता स्थापनेचा दावाही त्यांनी केला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
काँग्रेसचे नगरसेवक फोडून भाजप सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भाजप पाहत होते. भाजपचा या स्वप्नाला खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मोठा धक्का दिला आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आलेत. आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवक आणि एक अपक्ष नगरसेवकाने पाठिंबा दिला आहे. यामुळे एकूण आकडा 32 नगरसेवकांचा झाला आहे. त्यामुळे अजित पवारांसोबत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने अंबरनाथ पालिकेवर सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे.
भाजपच्या या खेळीनंतर शिंदेंच्या या रणनितीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ माजली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेनेचे 27, अजितदादांचे चार आणि एका अपक्षाच्या मदतीने त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करणारे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
शिवसेना शिंदे - 27
राष्ट्रवादी - 04
अपक्ष
भाजप - 16
काँग्रेस - 12 ( अख्खे नगरसेवक भाजपमध्ये गेले)
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी काँग्रेससोबत सत्ता वाटप करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. 2023 पासून काँग्रेसला विरोध करत असताना त्यांच्यासोबत जाणे शक्य नसल्याचे स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीनंतर जनतेचा कौल महायुतीच्या बाजूने होता, काँग्रेससोबतच्या आघाडीच्या बाजूने नव्हे, असेही ते म्हणाले.
दर्शना पाटील
अर्चना पाटील
हर्षदा पाटील
तेजस्विनी पाटील
प्रदीप पाटील
विपुल पाटील
कबीर गायकवाड
मनीष म्हात्रे
धनलक्ष्मी जयशंकर
संजवणी देवडे
दिनेश गायकवाड
किरण राठोड
ही घडामोड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवी चव्हाण यांच्यासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. त्यांनीच काँग्रेससोबतची आघाडी घडवून आणली होती तसेच नंतर हकालपट्टी केलेल्या काँग्रेस नगरसेवकांचा भाजपमध्ये समावेश करून घेतला होता. तरदुसरीकडे अंबरनाथमध्ये नगराध्यक्ष भाजपचा असा तरी याठिकामी सर्वाधिक नगरसेवक शिवसेनेचे विजयी झाले आहेत. त्यात आता या रणनितीनंतर सत्ता स्थापनेचा दावाचं काय होतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.