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वॉकर घेऊन दिव्यांग व्यक्ती रेल्वे रुळ ओलंडत होता इतक्यात एक्सप्रेस ट्रेन आली; अंबरनाथ रेल्वे स्थानकातील थरारक घटना

अंबरनाथ रेल्वे स्थानकात एक थरारक प्रकार पहायला. वॉकर घेऊन दिव्यांग व्यक्ती रेल्वे रुळ ओलंडत होता इतक्यात एक्सप्रेस ट्रेन आली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 03, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:31 PM IST
वॉकर घेऊन दिव्यांग व्यक्ती रेल्वे रुळ ओलंडत होता इतक्यात एक्सप्रेस ट्रेन आली; अंबरनाथ रेल्वे स्थानकातील थरारक घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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