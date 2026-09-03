/वॉकर घेऊन दिव्यांग व्यक्ती रेल्वे रुळ ओलंडत होता इतक्यात एक्सप्रेस ट्रेन आली; अंबरनाथ रेल्वे स्थानकातील थरारक घटना

अंबरनाथ : अंबरनाथ रेल्वे स्थानकात पुन्हा एकदा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वॉकर घेऊन दिव्यांग व्यक्ती रेल्वे रुळ ओलंडत होता. फलाटवर जाण्यासाठी त्याने रेल्वे रुळ ओलांडण्याचा धोकादायक मार्ग निवडला. तो वॉकर घेऊन रेल्वे रुळावरुन चालत होता. इतक्यात समोरुन एक्सप्रेस ट्रेन आली. स्थानकावर प्रवाशांची मोठी गर्दी होती. रेल्वे रुळ ओलांडणारा व्यक्ती आणि समोरुन येणारी ट्रेन पाहून सर्व प्रवाशांनी श्वास रोखून धरला.
अंबरवाथ रेल्वे स्थानकात गर्दीच्या वेळेत एका दिव्यांग व्यक्तीने वेळ वाचवण्यासाठी थेट रेल्वे रुळ ओलांडण्याचा धोकादायक प्रयत्न केला.समोरून ट्रेन येत असतानाही ही व्यक्ती रुळ ओलांडत होती. प्रसंगाचे गांभीर्य लक्षात येताच लोको पायलटने ट्रेनचा वेग कमी केला आणि मोठा अनर्थ टळला. कल्पना करा... काही सेकंदांचा विलंब झाला असता, तर या व्यक्तीचा जीवही जाऊ शकला असता.
दरम्यान, लोको पालयटने ट्रेनचा स्पीड कमी केल्यानंतर इतर प्रवाशी या दिव्यांग व्यक्तीच्या मदतीला धावून आले. इतर प्रवाशांनी या दिव्यांग व्यक्तीला हात देऊन त्याला प्लॅफॉर्मवर घेतले. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. काँग्रेस खासदार वर्षा गायवाड यांनी हा व्हिडिओ पुन्हा शेअर केला आहे. रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना मिळणाऱ्या प्राथमिक सेवा सुविधांचा अभाव आहे. अनेक रेल्वे स्थानकांवर रॅम्प, लिफ्ट, एस्केलेटर यासारख्या सुविधा नाहीत. यामुळे दिव्यांग प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. यामुळेच दिव्यांग प्रवाशांना अशा प्रकारे जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना तातडीने या समस्यांकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी देखील त्यांनी केला.
Accessibility is a huge issue at our local railway stations. Basic facilities for passengers are lacking at most stations. I have been raising the issue of accessibility, better passenger amenities, safety and medical emergency measures for a long time now. But not much has been… https://t.co/mudxkdrXfs— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) September 3, 2026
मध्य रेल्वेच्या कल्याण-कसारा मार्गावर तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या कामामुळे लोकल वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. कल्याण ते टिटवाळा दरम्यान धावणाऱ्या लोकल गाड्या 1 तास उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे लोकल सेवा विस्कळीत झाल्याने संतप्त प्रवाशांनी आंबिवली रेल्वे स्थानकातील स्टेशन मास्तरांच्या कार्यालयात जाऊन गोंधळ घातला. अचानक निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे स्थानक परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
दरम्यान, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आरपीएफ आणि जीआरपीचे जवान स्थानकात दाखल झाले असून संतप्त प्रवाशांची समजूत काढण्याचे काम सुरू आहे. लोकल गाड्या विलंबाने धावत असल्याने कामावर जाणाऱ्या तसेच अन्य प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत.
रेल्वे प्रशासनाने लोकल सेवा सुरळीत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात आणि प्रवाशांना वेळेवर माहिती द्यावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे. तर डोंबिवली रेल्वे स्थानकात सकाळी रेल्वे लोकल रोज उशिरा येत असल्याने रोज कामावर जाण्यास लेट होत आहे अखेर आज रेल्वे प्रवाश्यानी रेल्वे प्रशासन विरोधात घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला.