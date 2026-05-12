मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अमेडिया कंपनीला मोठा दणका, काय घडलंय नेमकं?

Amedia Company: अमेडिया कंपनीला 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरावीच लागणार असा निकाल नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिलाय. झी 24 तासनं पर्दाफाश केलेल्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात कारवाई करण्यात आलीय. तसंच अमेडिया कंपनीनं फक्त 500 रूपये स्टॅम्प ड्युटी भरून या जमिनीचा व्यवहार केला होता, मात्र आता आयजीआरनं 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
झी 24 तासनं पर्दाफाश केलेल्या मुंढवा जमीन गैरव्यहार प्रकणात अमेडिया कंपनीला 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरावीच लागणार आहे. जमिनीची खरेदी करताना अमेडिया कंपनीनं स्टॅम्प ड्युटी बुडवल्याचा आरोप आहे, त्यामुळे अमेडिया कंपनीला ही 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, मात्र यानंतर अमेडिया कंपनीनं राज्याचे नोंदणी शुल्क महानिरिक्षक अर्थात आयजीआरकडे अपील करत स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याची मागणी केली होती.. मात्र आयजीआर रविंद्र बिनवडेंनी पुणे जिल्हा सहनिबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिलेला निकाल जैसे थेच ठेवलाय.
झी 24 तासनं जमीन गैरव्यवहार प्रकरण समोर आणल्यानंतर या प्रकरणात कारवाईला वेग आला, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई करून त्यांना अटक करण्यात आली. अमेडिया कंपनीनं फक्त 500 रूपये मुंद्राक शुल्क भरून या जमिनीची खरेदी केली होती. मात्र, आयजीआरनं कंपनीला 21 कोटी भरण्यास सांगितले आहेत.
नोंदणी शुल्क महानिरिक्षकांनी दिलेल्या दणक्यानंतर अमेडिया कंपनीला महसूल मंञ्यांकडे 60 दिवसात अपील करता येणार आहे, त्यामुळ स्टॅम्प ड्युटी चुकवण्यासाठी अमेडिया पुन्हा अपील करणार का? की चूक मान्य करून 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरणार याकडे आता लक्ष लागलंय.
पुण्यातील मुंढवा परिसरातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून, सरकारी जमीन खासगी व्यक्तींना बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे, चुकीच्या नोंदी आणि महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अनेक एकर मौल्यवान जमीन कमी किमतीत विकली गेल्याची माहिती समोर आली आहे.तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक चौकशीत काही व्यवहार नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचे आढळले असून, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. या प्रकरणात राजकीय नेते, बिल्डर आणि दलाल यांची नावे जोडली जात असल्याने प्रकरण अधिक गाजत आहे. जमीन मूळतः सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असल्याचा दावा स्थानिकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, विरोधकांनी या व्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून सरकारी जमिनींचे संरक्षण करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनानेही संशयास्पद व्यवहारांची तपासणी करून आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.