/पुण्यातील हिंजवडी आयटीपार्कमध्ये अचानक घुसले अमेरिकन सैनिक आणि NSG कमांडो, नेमकं काय झालं जाणून घ्या

पुणे: बुधवारी पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये भारतीय NSG कमांडो आणि अमेरिकन सैनिकांनी हेलिकॉप्टरद्वारे अचानक आगमन केले. त्यानंतर, हे सशस्त्र कमांडो कोणतीही पूर्वसूचना न देता एका मोठ्या आयटी कंपनीत शिरले. पाहणाऱ्यांना हा सर्व घटनाक्रम एखाद्या मोठ्या मोहिमेसारखा वाटला असावा, परंतु तसे नव्हते. प्रत्यक्षात, हा NSG आणि अमेरिकन सैनिकांचा संयुक्त सुरक्षा सराव होता. दहशतवादी हल्ले, ओलीस ठेवण्याची परिस्थिती किंवा इतर आणीबाणीच्या प्रसंगी विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय आणि प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेची चाचणी घेणे हा या सरावाचा उद्देश होता.
सुमारे पाच तास चाललेली ही रंगीत तालीम हिंजवडीतील एका आयटी कंपनीच्या आवारात सायंकाळी ४ ते रात्री ९ या वेळेत पार पडली. यात महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच इतर तपास यंत्रणांच्या प्रतिनिधींसह १०० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित होते.
सरावादरम्यान लष्करी वाहनांचा ताफा, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज सैनिक आणि परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त पाहून नागरिक काही काळासाठी अवाक झाले. प्रशासनाने नंतर स्पष्ट केले की हा एक पूर्व-नियोजित सराव होता आणि त्याचा कोणत्याही वास्तविक धोक्याशी संबंध नव्हता.
VIDEO | Pune: NSG conducts high-intensity security mock drill at Infosys Hinjawadi campus.#Pune #NSG #InfosysCampus— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/CCq87lKjxX
दरम्यान, या सरावाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर वेगाने पसरू लागली. त्यामुळे, नागरिकांनी अफवा किंवा पडताळणी न केलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यात सहभागी असलेल्या सर्व यंत्रणांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय दिसून आला आणि सराव संपल्यानंतर परिसरात परिस्थिती पूर्ववत झाली. कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्जता वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरक्षा यंत्रणा संवेदनशील आणि गर्दीच्या ठिकाणी वेळोवेळी असे सराव करत असतात.