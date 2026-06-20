खरी शिवसेना शिंदेंचीच; अमित शाह यांनी पुन्हा ठाकरेंना डिवचलं

Amit Shah On Uddhav Thackeray : ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा फूट पडल्यानंतर पहिल्यांदाच अमित शाह महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले. या दौऱ्यावर येताच अमित शाहांनी पुन्हा एकदा ठाकरेंना लक्ष करत, एकनाथ शिंदेंचं कौतूक केल्याचं पाहायला मिळालं. अमित शाह एवढ्यावरच थांबले नाही, त्यांनी खरी शिवसेना शिंदेंची असल्याचं सांगत, पुन्हा ठाकरेंना डिवचलं. ज्यामुळे पुन्हा एकदा शाह विरुद्ध ठाकरेंशी शिवसेना असा सामना रंगला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोल्हापुरात केलेलं हे विधान.. ऑपरेशन टायगरद्वारे एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंचा पक्षात पुन्हा फूट पाडली. तब्बल 6 खासदारांचा वेगळा गट स्थापन करत, शिवसेनेची ताकद वाढवल्याचं पाहायला मिळालं. हाच धागा धरत अमित शाहांनी एकनाथ शिंदेंवर स्तुतीसुमनं उधळत, शिंदेंच्या शिवसेनेसमोर कोणताच गट नसल्याचा टोला लगावत पुन्हा ठाकरेंना डिवचलं.
अमित शाहांनी ठाकरेंना डिवचल्यानंतर ठाकरेंच्या सेनेनंही अमित शाहांवर पलटवार केला. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत बोलतानानी संजय राऊतांनी शाहांच्या विधानाचा समाचार घेतला. शिंदेंची शिवसेना अमित शाहांची टेस्ट ट्युब बेबी असल्याचा टोला राऊतांनी लगावला. अमित शाहांनी एकनाथ शिंदेंची स्तुती केल्यानंतर राऊतांनी टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणत शिंदेंना डिवचलं. ज्यामुळं शिंदेंची शिवसेना आक्रमक झालीय. शिवसेनेला टेस्ट ट्युब बेबी म्हणणाऱ्या राऊतांवर सरोगसी बेबी म्हणत शिवसेनेचे प्रवक्ते अरुण सावंतांनी टीकास्त्र डागलं.
अमित शाह यांनी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना ही खरी शिवसेना असं वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्यावर संजय राऊतांनी टू द पॉईंट प्रहार केलाय. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना ही अमित शाह यांची टेस्ट ट्यूब बेबी असल्याचा टोला संजय राऊतांनी लगावलाय. अमित शाह आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा डीएनए एकच असल्याचाही आरोप त्यांनी केलाय. अमित शाह एका लग्नसोहळ्यासाठी मुंबईत आले असताना त्यांच्या स्वागताचे बॅनर मुंबईत शिवसेना कशी लावू शकते असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.
ठाकरेंच्या शिवसेनेत सलग दुसऱ्यांदा मोठी फूट पडली आधी आमदार आणि खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडली. पहिल्या बंडात भाजपनं बऱ्यापैकी शिंदेंना साथ दिलेली. यावेळी राज्यातले भाजप नेते मात्र ऑपरेशन टायगरसंदर्भात बोलत नाही. पण, अमित शाहांनी उघडपणे शिंदेंचं कौतूक केल्यानं ठाकरेंच्या शिवसेनेला टीकेचा मुद्दा मिळालाय.. त्यामुळं येत्या काळात ठाकरेंची शिवसेना आणि महायुतीतला हा संघर्ष आणखी किती वाढतो? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
अमित शाह हे 2029च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी करतायत असा दावा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केलाय.. त्यामुळेच शिवसेना UBTचे 6 फुटीर खासदार भाजपऐवजी शिंदेंसोबत गेले असं वक्तव्य राज ठाकरेंनी केला मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलत होते. भाजपमध्ये अंतर्गत वाद असल्याचा दावाही राज ठाकरेंनी केलाय..