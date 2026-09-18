/मोठी बातमी! अमित शाह-एकनाथ शिंदेंमध्ये अर्धा तास चर्चा; दिशा सालियान अन् शिवसेना पक्ष, चिन्हबद्दल..., राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

महाराष्ट्राच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या गुरुवारी 17 सप्टेंबर 2026 ला गुजरातमध्ये मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केलं होतंय. या कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुजरातला गेले असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यामध्ये अर्धा तास गुप्तीत बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या सु्प्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष, चिन्ह याबद्दल सुनावणी सुरु आहे. अशातच या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीदरम्यान शिवसेना पक्ष, चिन्ह सुनावणीबाबत आणि दिशा सालियन प्रकरणाबाबतही चर्चा झाल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
दोन्ही नेत्यांनी अर्धा तास बैठक झाली असं सूत्रांनी सांगितलं आहे. एवढंच नाहीतर अमित शाह आणि एकनाथ शिंदे हे दोघेही एका कार्यक्रमात जाण्यासाठी एकाच कारमधून गेलेत. त्यामुळे शिंदे आणि शहा यांच्यात काय खिचडी शिजतेय याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. ते एकाच गाडीतून 'एशियाटिक सोसायटी'मधील कार्यक्रमाच्या ठिकाणी एकत्र पोहोचल्यामुळे सर्वांच्या भुवया उचावल्यात आहेत. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील थेट त्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आले पण वेगळ्या गाडीतून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात नेमकं काय सुरु आहे असं समोर आलंय. यामुळे एकनाथ शिंदे आणि अमित शहा यांच्यात काही वेगळी खिचडी शिजतेय असे तर्कविर्तक लावण्यात येत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची चर्चा गेल्या काही काळापासून सुरू आहे, त्याबाबत हालचाली मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याचे दिल्ली दौरे वाढल्याचे पाहिला मिळाले आहेत. काही दिवसापूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक ते अनुपस्थितीत होते. त्यानंतर ते दिल्लीला गेले होते असं समोर आलं होतं. त्या दौऱ्याच्या वेळीही एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती.
सध्या सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यावर युक्तीवाद सुरु असताना सुप्रीम कोर्टातील या घडामोडींवर शिंदे आणि शाहांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर सूत्रांनी दिली आहे. या चर्चेत अमित शाह यांना पुन्हा शिंदे यांना काळजी करू नका असा सल्ला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असं समोर आलंय.