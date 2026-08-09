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अमित शाहांनी नाकारली सुनेत्रा पवारांची भेट; 'त्या' व्यक्तीच्या एन्ट्रीमुळं भाजप-NCPमध्ये मिठाचा खडा?

प्रशांत किशोर यांच्या एन्ट्रीने भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा आहे. सुनेत्रा पवार यांना काल मुंबईत अमित शाह यांनी भेट नाकारल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:39 AM IST
अमित शाहांनी नाकारली सुनेत्रा पवारांची भेट; 'त्या' व्यक्तीच्या एन्ट्रीमुळं भाजप-NCPमध्ये मिठाचा खडा?
Image Credit: Amit Shah refusing to meet Sunetra Pawar dispute in ncp and bjp due to prashant kishore

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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