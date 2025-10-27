'भाजपला कुबड्यांची गरज नाही', गृहमंत्री अमित शाहांचा रोख कुणाकडे?

Amit Shah: देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत भाजप कार्यालयाचं भूमिपूजन केलं. या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात शाहांनी विधानसभेत भाजपला मिळालेलं यश तसंच राज्यातील कानाकोपऱ्यातील भाजपची संघटनात्मक बांधणी यावरून भाजप कार्यकर्ते, नेते, पदाधिकाऱ्यांचं कौतुक केलं आहे.
एवढंच नव्हे तर या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी केलेल्या एका विधानाची देखील जोरदार चर्चा सुरू आहे. अमित शाह यांच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत. अमित शाहा नेमकं काय म्हणाले पाहुयात
मुंबईत गृहमंत्री अमित शाहांच्या हस्ते भाजपच्या नव्या कार्यालयाचं भूमिपूजन करण्यात आलं. दरम्यान या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी केलेल्या एका विधानाची चांगलीच चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रात भाजपला कुणाच्या कुबड्यांची गरज नसल्याचं मोठं विधान अमित शाह यांनी केलं आहे. महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार अस्तित्वात आहे, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी भाजपसोबत सत्तेत आहेत. त्यामुळे अमित शाहांचा रोख नेमका कोणाकडे आहे? अशी चर्चांना आता तोंड फुटलं आहे.
अमित शाह यांच्या या विधानानंतर अरविंद सावंतांनी थेट RSSचं नाव घेतलं. आरएसएसची गरज नाही असं नड्डा म्हणाल्याचं अरविंद सावंतांनी म्हटलंय. मात्र, भाजपनं कितीही नाकारलं तरी ते कुबड्यांवरचं उभे असल्याचा टोला सावंतांनी लगावलाय. दरम्यान यानंतर टीकाकारांनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलंय.
अमित शाहांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर संजय राऊतांनी देखील शिवसेनेच्या मेळाव्यातून भाजपवर हल्लाबोल केलाय. शिवसेनेच्या कुबड्यांवर भाजपनं टॉवर उभारल्याची टीका राऊतांनी केलीय.
अमित शाहांच्या वक्तव्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना तोंड फुटलंय. येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजणारय. दरम्यान पार्श्वभूमीवर शाहांनी महाराष्ट्रातील भाजपची ताकद अधोरेखीत केलीय. त्यामुळे शाहांच्या या विधानानंतर वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
