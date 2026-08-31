शिवरायांच्या शेजारी मोदींचा फोटो पाहून अमित ठाकरे संतापले; पुण्यात नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांच्या पुणे दौऱ्यात एका शासकीय महाविद्यालयातील फोटोच्या मांडणीवरून वाद निर्माण झाला. शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाला भेट देताना कार्यालयातील भिंतीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेजवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्याचे सांगितले जात आहे. या मांडणीवर अमित ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आणि मोदींचा फोटो तेथून हटवण्यास सांगितले.
अमित ठाकरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला सर्वोच्च स्थान असल्याचे सांगत त्यांच्या शेजारी कोणत्याही समकालीन राजकीय नेत्याचा फोटो लावणे योग्य नसल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे संबंधित कार्यालयातील फोटोची मांडणी बदलण्याच्या सूचना त्यांनी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर राजकीय चर्चेला उधाण आले.
या प्रकरणात महाविद्यालयातील एका विद्यार्थ्यानेही फोटोच्या मांडणीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर अमित ठाकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. शासकीय कार्यालयांमध्ये महापुरुषांच्या प्रतिमा आणि राजकीय व्यक्तींच्या छायाचित्रांची मांडणी करताना योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे, असा मुद्दा या निमित्ताने पुढे आला आहे.
या घटनेनंतर मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडूनही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. शासकीय कार्यालय हे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचाराचे ठिकाण नसावे, अशी भूमिका मनसेकडून मांडण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात अमित ठाकरे यांनी नेमके कोणते निर्देश दिले आणि महाविद्यालय प्रशासनाने त्यानंतर काय कारवाई केली, याची अधिकृत माहिती स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.
अमित ठाकरे यांच्या या भूमिकेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. मनसे समर्थकांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचा सन्मान राखण्याची मागणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या घटनेच्या दृश्यातील प्रतिमांची अचूक मांडणी वेगळी असल्याचा दावा केला आहे.
या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित ठिकाणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची प्रतिमा असल्याचा काहींचा दावा. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो नेमका कोणत्या प्रतिमेच्या शेजारी होता, यावरून सोशल मीडियावर परस्परविरोधी दावे केले जात आहेत. त्यामुळे केवळ व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी संबंधित महाविद्यालय प्रशासनाची अधिकृत भूमिका जाणून घेणे आवश्यक ठरते.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेच्या सन्मानाचा मुद्दा महाराष्ट्रात अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे एका शासकीय संस्थेतील छायाचित्रांच्या मांडणीनेही राजकीय रंग घेतला आहे. अमित ठाकरे यांच्या आक्षेपामुळे हा विषय सध्या चर्चेत असला, तरी नेमकी घटना, प्रतिमांची जागा आणि प्रशासनाने केलेली कारवाई याबाबत अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. या प्रकरणाकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा वस्तुनिष्ठ तथ्यांच्या आधारे पाहणे महत्त्वाचे आहे.