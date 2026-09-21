Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...म्हणून राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री व्हावं, अमित ठाकरेंचं गणरायाकडे साकडं; शिंदेंच्या शिवसेनेनं लगेच करुन दिली 13-1-0 ची आठवण

'...म्हणून राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री व्हावं', अमित ठाकरेंचं गणरायाकडे साकडं; शिंदेंच्या शिवसेनेनं लगेच करुन दिली 13-1-0 ची आठवण

मनसेचे नेते अमित ठाकरे हे रविवारी पुणे दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात त्यांनी गणपतीचं दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना गणरायाकडे काय साकडं घातलं याबद्दल भाष्य केलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:37 AM IST
'...म्हणून राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री व्हावं', अमित ठाकरेंचं गणरायाकडे साकडं; शिंदेंच्या शिवसेनेनं लगेच करुन दिली 13-1-0 ची आठवण
Image Credit: पुण्यात दोन्ही नेत्यांनी नोंदवली मतं (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
देशाचे परराष्ट्रमंत्री, माजी उपराष्ट्रपती अन्... SIR ची नोटीस आलेल्या VIP व्यक्तींची यादी पाहून व्हाल थक्क; मतदार यादीतून यांची नावं कापणार?
2
3
4
5