'...म्हणून राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री व्हावं', अमित ठाकरेंचं गणरायाकडे साकडं; शिंदेंच्या शिवसेनेनं लगेच करुन दिली 13-1-0 ची आठवण

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी रविवारी पुण्यामध्ये गणेशोत्सवानिमित्त गणरायाचं दर्शन घेतलं. या गणेशदर्शनानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना माझे वडील राज ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री व्हावे असं साकडं आपण गणरायाकडे घातल्याचं अमित ठाकरे म्हणाले. मात्र अमित ठाकरेंच्या या विधानानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. नेमकं काय मागितलं अमित ठाकरेंनी गणरायाकडे आणि त्यावर शिंदेंच्या शिवसेनेनं काय म्हटलंय ते जाणून घेऊयात...
"दरवर्षी जास्तातीत जास्त मंडळ यांना मी भेटी देतोय. व्हाइब उत्तम आहे, गौरी झाल्यावर अनेक शहरातून लोकं पुण्यात गणेशोत्सव बघायला येतात. मी स्वतः चालत सगळीकडे फिरलो आहे," असं अमित ठाकरे म्हणाले. पुढे पत्रकारांनी त्यांना गणपती बाप्पाला काय साकडं घातलं आहे? असा प्रश्न विचारला. त्यावर अमित ठाकरेंनी एकच गोष्ट मागितली की महाराष्ट्रात ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर व्हाव्यात आणि तो एकच माणूस करू शकतो ते म्हणजे माझे वडील, असं म्हटलं. त्यासाठी ते मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत असं विधानही अमित ठाकरेंनी केलं. "एकच गोष्ट मागितली की महाराष्ट्रात ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर व्हाव्यात. ते एकच माणूस करु शकतो ज्याला मुख्यमंत्रिपदाचा दर्जा द्यावा, त्या पदावर बसवावं," असं अमित ठाकरे बाप्पाकडे काय मागितलं याबद्दल म्हटलं. त्यावर पत्रकारांनी कोण आहे अशी व्यक्ती? असा सवाल केला. या प्रश्नावर अमित ठाकरेंनी, "तुम्हाला काय वाटतं? माझे वडील... राजसाहेब ठाकरे," असं उत्तर दिलं.
राज ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत असं साकडं तुम्ही गणरायाला घातलं, म्हणत प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यावर अमित ठाकरेंनी, "हो, मला असं वाटतं की लोकांच्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजेत. महिला, शेतकरी, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजे. लोकांकडे कुणीही लक्ष देत नाहीत. म्हणूनच त्यांच्याकडे लक्ष देणाऱ्या राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री व्हावं, असं साकडं मी घातलं आहे," असं अमित ठाकरे म्हणाले.
अमित ठाकरेंनी केलेल्या या विधानासंदर्भात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते तसेच रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले हे पुणे दौऱ्यावर असल्याने त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारुन मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी मनसेचे नेते अमित ठाकरेंना 13-1-0 या आकड्याचा संदर्भ देत एक आठवण करुन दिली. राज ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यासंदर्भातील साकड्याबद्दलचा प्रश्न ऐकल्यानंतर गोगावलेंनी, "त्यात चूक काय आहे? प्रत्येक मुलाला वाटतं की वडिलांनी मोठं व्हावं. त्यांचा आत एक ही आमदार नाही. पूर्वी 13 होते नंतर एकवर आले. आता तर शून्य आहेत. बहुमतासाठी 145 आमदार लागतात त्यांनी ते करावं आणि मुख्यमंत्री व्हावं," असं उत्तर दिलं.