/‘महायुतीकडून ऑफर आली तर विचार करू’; शरद पवारांच्या निकटवर्तीय खासदाराच्या विधानाने राजकीय चर्चांना उधाण!

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत विविध राजकीय, सामाजिक आणि विकासकामांशी संबंधित मुद्द्यांवर भाष्य केले. महायुतीकडून ऑफर आल्यास संदर्भात विचार करू, असे त्यांनी सांगितल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. मात्र, पक्षांतराचा कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नसून विकासाच्या मुद्द्याला प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय त्यांनी राष्ट्रवादीतील घडामोडी, विश्वास नांगरे-पाटील प्रकरण, उपवर्गीकरण, तसेच पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाबाबतही आपली भूमिका मांडली. काय म्हणाले अमोल कोल्हे? सविस्तर जाणून घेऊया.
डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले की, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मूळ आराखड्यानुसार मार्गी लागत असेल आणि त्यासाठी महायुतीकडून कोणती ऑफर आली, तर त्याचा विचार केला जाईल. मात्र, त्यांनी "जाणार" असे कुठेही म्हटले नसून, विकासाला प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या या विधानामुळे ‘ऑपरेशन तुतारी’ आणि संभाव्य राजकीय हालचालींच्या चर्चांना पुन्हा वेग आला आहे.
"पवार साहेब बांधतील ते तोरण आणि सांगतील ते धोरण" हीच पक्षाची अधिकृत भूमिका आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुटीच्या चर्चांवर बोलताना कोल्हे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. माध्यमांमधून सुरू असलेल्या चर्चांना फारसे महत्त्व देण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अधिकृत भूमिका जाहीर केल्यानंतरच त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना कोल्हे म्हणाले की, अशा चर्चांबाबत पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. काही नेत्यांनी केलेल्या विधानांमुळे चर्चा रंगल्या असल्या तरी पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाने यासंदर्भात कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत भूमिकेची प्रतीक्षा करण्याचे त्यांनी सूचित केले.
पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाचा मूळ आराखडा बदलण्याच्या निर्णयावर कोल्हे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. संगमनेर-नारायणगाव-मंचर मार्गे जाणारा मूळ मार्गच शेतकरी, उद्योग आणि उत्तर-दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त असल्याचा दावा त्यांनी केला. रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT) संदर्भातील आक्षेपांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, या प्रकल्पामागे इतर कोणाचे हितसंबंध आहेत का, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचे कौतुक करण्यास आपण मागेपुढे पाहत नाही, असे कोल्हे म्हणाले. राष्ट्रीय स्तरावर फडणवीस यांची ‘इन्फ्रा मॅन’ अशी प्रतिमा निर्माण झाली असल्याचे सांगत त्यांनी पायाभूत सुविधांबाबत त्यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र, या प्रतिमेला साजेसा निर्णय घेत पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाचा प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
विरोधी पक्षातील आमदार-खासदारांना विकासकामांसाठी अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती असल्याचा आरोप कोल्हे यांनी केला. आपल्या खासदार निधीचा तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ‘सावित्रीबाई’ ही मालिका यूट्यूबवर प्रदर्शित होत असून मनोरंजनातून सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सखोल अभ्यासाची गरज असल्याचे सांगत, या विषयावर सर्व बाजूंचा विचार होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.