'हजारो कोटींचा हिशोब द्या', अमोल मिटकरी यांचा खरातच्या संपत्तीवर प्रश्न; तपासाची मागणी

Amol Mitkari On Ashok Kharat Case: भोंदूबाबा अशोक खरातला अटक झाल्यानंतर त्याचे काळे कारनामे एकामागून एक बाहेर येत आहेत. या प्रकरणाबाबत एसआयटीकडून वेगाने तपास सुरू आहे. अशात या प्रकरणात महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे खरातसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. त्यात मोल मिटकरी यांनी दावा केला आहे की, या प्रकरणात अनेक राजकीय लोकांचे धागेदोरेही बाहेर येत आहेत.
दरम्यान, खरात प्रकरणाबाबत बोलताना मिटकरी यांनी अनामिका कापण्याच्या प्रकाराचा विषय लावून धराला आहे. ते म्हणाले की, 'अशोक खरातचं कृत्य महाराष्ट्राच्या संत परंपरेला काळीमा फासणारं आहे. त्याचा भांडाफोड होणार हे अशोक खरातला माहीत झालं होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी लुकआउट नोटीस काढल्याने तो पळून गेला नाही. या प्रकरणात अनेक राजकीय लोकांचे धागेदोरे बाहेर आले. सप्टेंबर महिन्यात करंगळी कापण्याचा झालेला प्रकार सर्वात अघोरी आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देखील अजितदादांच्या घराजवळ आणि कार्यालयाजवळ अशीच अघोरी पूजा झाल्याचे दिसून आले होते. गेल्या तीन दिवसापासून अजित दादांचा विषय मागे पडलाय. जितक्या तत्परतेने अशोक खरात पकडला तशीच तत्परता अजित दादांचा प्रकरणात झाली पाहिजे.'
पुढे या प्रकरणाबाबत सरकार योग्य न्याय करेल असा विश्वास दाखवत मिटकरे म्हणाले की, 'संत परंपरा असलेल्या राज्यात कुणी करंगळ्या कापल्या? माध्यमात आलेले फोटो खरे आहेत का ? या सगळ्याचा तपास निष्पन्न होईल. कोणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही याचा मला विश्वास आहे.
मिरगाव ग्रामस्थांनी खरातवर गावबंदी टाकल्याच्या ठरावावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.'आता गाव सुद्धा बाबाच्या विरोधात गेले आहे. राज्यात अनिसचा कायदा आहे. एवढे प्रकार घडत असताना सरकारचे लक्ष असायला पाहिजे होतं. त्याला पाणी कसे दिले? कोणाच्या काळात दिले? कोणकोणत्या मंत्र्यांनी सहकार्य केले? आता कोणकोण मंत्री आहेत?' असा जाब विचारत त्यांनी, महायुती असो किंवा जे कोणी आहेत ते सुटणार नाही अशी खोचक टीकाही केलीय.
अशोक खरातचे एका अधिकाऱ्याशी संपर्क होते असे बातमी समोर आली. यावरही अमोल मिटकरी म्हणाले की,'जर एखाद्या अधिकाऱ्याचे नाव आज समोर येत असेल तर धक्कादायक आहे. जर पाणी आरक्षित होत असेल तर तो साधासुधा बाबा नाही हे निश्चित आहे. निरक्षर लोकांना नाव ठेवण्यापेक्षा साक्षर लोक असल्या भोंदू बाबाच्या आहारी गेले हे वास्तव आहे. बाबाची प्रॉपर्टी दोन हजारापेक्षा जास्त आहे. हा पैसा आला कुठून? अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे काय होते हे आता समोर आलं पाहिजे. समोर आलेले व्हिडीओंची संख्या 57 नाही तर 500 च्या वर आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या पत्नीही बळी पडल्या आहेत का? यावर लक्ष देणेही महत्त्वाचे आहे.' असे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणामुळे अजित पवार यांचे अपघात प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत आहे असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. तसेच अजित दादांच्या अपघात प्रकरणाची तपासणी व्हावी यासाठी कोणी गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही असा टोलाही लगावला. 'महायुती सरकारमध्ये शाहू फुले आंबेडकर हा विचार सांगणारा नेता. अशा नेत्याबद्दल अर्थसंकल्प अधिवेशनात कोणी बोलायला तयार नाही. कोणी पायऱ्यांवर बसून देखील मागणी केली नाही. 296 या प्रस्तावाला देखील बगल दिली गेली. अजितदादानी ज्यांना मोठे केले ती मूग गिळून गप्प का ? आज हा विषय मागे देखील पडेल. मात्र जनता उत्तर घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. अजित दादांना संपवण्याचे षडयंत्र समोर येईलच.' अशी प्रतिक्रिया अमोल मिटकरी यांनी मांडली.