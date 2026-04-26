महाराष्ट्र हादरला! अजित पवारांच्या फोटोसमोर टाचण्या टोचलेली लिंबं; गावकरी घबरले, आमदारानेच शेअर केले Photos

Black Magic In Front of Late Ajit Pawar Photo: बारामतीत अघोरी पूजेच्या प्रकाराने राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून लवकरच एसआयटी प्रमुखांची भेट घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. मिटकरींनी एका गावामध्ये अजित पवारांच्या फोटोंसमोर टाचणी टोचलेली लिंबं सापडल्याचा फोटोही शेअर केला आहे. अजित पवारांच्या फोटोसमोर टाचण्या टोचलेली लिंबं सापडल्याने गावात भितीचं वातावरण आहे.
मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अघोरी पूजेच्या घटनांचा सखोल तपास करून, यामागे कोणते बाहेरील नेते आहेत का? जे स्थानिक नेत्यांना अशा प्रकारच्या पूजा करायला भाग पाडत आहेत, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी ते करणार आहेत. दरम्यान, गोजुबावी येथे अजित पवार यांच्या प्रतिमेसमोर दिवा-बत्ती करण्यासाठी गेलेल्या काही व्यक्तींना पूजेच्या ताटात दोन लिंबांमध्ये टाचण्या टोचलेल्या अवस्थेत आढळून आल्या. हा प्रकार कोणीतरी जाणीवपूर्वक करत आहे की हा अघोरी पूजेचा भाग आहे, असा सवालही मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाचा पाठपुरावा सातत्याने सुरू ठेवणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी या ठिकाणी सापडलेल्या टाचण्या टोचलेल्या लिंबाचे फोटोही पोस्ट केले आहेत.
शनिवारी रात्री 10 वाजून 11 मिनिटांनी अमोल मिटकरींनी आपल्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन हे फोटो पोस्ट करताना, "काल रात्री दादांच्या प्रतिमेला काही लोक दिवा बत्ती करण्यासाठी गेले असता त्यांना गोजुबावी या ठिकाणी पूजेच्या ताटात 2 लिंबं टाचण्या टोचून ठेवलेल्या स्थितीत आढळल्या, हे कुणी जाणीवपूर्वक करतेय की अघोरी पुजा प्रकार??" असा सवाल उपस्थित केला आहे. हा सारा प्रकार कोणी आणि का केला असावा याबद्दल गावात उलट-सुलट चर्चा सुरु असून भितीचं वातावरण आहे. या प्रकाराचं रहस्य आणि गूढ अधिक वाढल्याने गावात वेगवेगळ्या चर्चा सुरु असल्याचं दिसत आहे.
अमोल मिटकरींनी 24 एप्रिल रोजी आपल्या एक्स हॅण्डलवर दोन पोस्ट केल्या होत्या. त्यापैकी पहिल्या पोस्टमध्ये, "बारामतीमध्ये सहयोग घर, काटेवाडी घर, विद्या प्रतिष्ठान येथे अघोरी पूजा होतात हे बाहेरून येऊन करणाऱ्यांना शक्य नाही, तर अघोरी विद्या मानणारे त्यांच्याशी जोडले जाणारे राजकीय बलाढ्य व्यक्ती व त्यांचे बारामतीला असलेले हस्तक या शिवाय हे होऊ शकत नाही, अशातच या कालावधीत बारामतीत काही व्हिडिओ प्रसार माध्यमात फिरत आहेत," असं म्हटलं होतं. याच पोस्टमध्ये "डिसेंबर 2025 रोजी विद्या प्रतिष्ठान एआय इमारत बांधकामजवळ मध्य रात्री अघोरी पूजा मांडली होती. आदरणीय दादा सकाळी इमारत बांधकाम पाहणी करण्यासाठी येणार होते," असा दावाही अमोल मिटकरींनी केला.
मिटकरींनी या कथित पुजेनंतर ए.आय. इमारत बांधकामजवळ कशाप्रकारे काही संशयास्पद गोष्टी ठेवण्यात आलेल्या त्याचा फोटोही पोस्ट केलेला. "डिसेंबर 2025 रोजी विद्या प्रतिष्ठान ए.आय. इमारत बांधकामजवळ ही अघोरी पूजा मध्य रात्री मांडली होती आदरणीय दादा सकाळी इमारत बांधकाम पाहणी करण्यासाठी येणार होते," अशी कॅप्शन देत अमोल मिटकरींनी 'भयावह' असा हॅशटॅग वापरुन ही पोस्ट केली होती.
आता पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या फोटोसमोर अशापद्धतीने टाचण्या टोचलेली लिंब ठेवल्याने मिटकरींनी थेट कारवाईची मागणी करत एसआयटी प्रमुखांची भेट घेणार असल्याने या प्रकरणात एसआयटी काही करणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.