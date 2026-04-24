28 जानेवारीला अजित पवारांचा अपघाती मृत्यू, 28 डिसेंबरच्या मध्यरात्री बारामतीत...; आमदाराने शेअर केला हादरवणारा फोटो

Vidya Pratishthan Building Ajit Pawar Visit: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसंदर्भात एक धक्कादायक दावा केला आहे. अमोल मिटकरींनी एक फोटो शेअर करत हा दावा केला असून यामधून त्यांनी पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात वेगळीच शंका मनात असल्याचं सूचित केलं आहे. विशेष म्हणजे अजित पवारांच्या मृत्यूच्या बरोबरच एक महिना आधी म्हणजेच 28 डिसेंबर रोजी घडलेल्या प्रकाराचा उल्लेख अमोल मिटकरींनी केला आहे.
"बारामतीमध्ये सहयोग घर, काटेवाडी घर, विद्या प्रतिष्ठान येथे अघोरी पूजा होतात हे बाहेरून येऊन करणाऱ्यांना शक्य नाही, तर अघोरी विद्या मानणारे त्यांच्याशी जोडले जाणारे राजकीय बलाढ्य व्यक्ती व त्यांचे बारामतीला असलेले हस्तक या शिवाय हे होऊ शकत नाही, अशातच या कालावधीत बारामतीत काही व्हिडिओ प्रसार माध्यमात फिरत आहेत," असं अमोल मिटकरींनी सोशल मीडियावरुन पोस्ट केलं आहे. याच पोस्टमध्ये "डिसेंबर 2025 रोजी विद्या प्रतिष्ठान एआय इमारत बांधकामजवळ मध्य रात्री अघोरी पूजा मांडली होती. आदरणीय दादा सकाळी इमारत बांधकाम पाहणी करण्यासाठी येणार होते," असा दावाही अमोल मिटकरींनी आज सकाळी आठ वाजल्याच्या सुमारास केलेल्या पहिल्या पोस्टमध्ये केला आहे.
दरम्यान, आज सकाळी अमोल मिटकरींनी या कथित पुजेनंतर ए.आय. इमारत बांधकामजवळ कशाप्रकारे काही संशयास्पद गोष्टी ठेवण्यात आलेल्या त्याचा फोटोही पोस्ट केला आहे. "डिसेंबर 2025 रोजी विद्या प्रतिष्ठान ए.आय. इमारत बांधकामजवळ ही अघोरी पूजा मध्य रात्री मांडली होती आदरणीय दादा सकाळी इमारत बांधकाम पाहणी करण्यासाठी येणार होते," अशी कॅप्शन देत अमोल मिटकरींनी 'भयावह' असा हॅशटॅग वापरुन ही पोस्ट केली आहे.
मिटकरींनी ज्या तारखेचा उल्लेख केला त्याच तारखेला म्हणजे 28 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांनी बारामतीचा दौरा केला होता. विद्या प्रतिष्ठान संस्थेच्या 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI Center) या इमारतीचे उद्घाटन करण्यासाठी ते बारामतीला गेले होते.
मिटकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमधून अटक करण्यात आलेला भोंदूबाबा अशोक खरातचा अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणाशी संबंध असल्याची शंका उपस्थित केली होती. दरम्यान मागील आठवड्यामध्ये खरातचे निकटवर्तीय मानले जाणारे जितेंद्र शेळके यांच्या मृत्यूमुळे संशयाचे धुके निर्माण झाले असतानाच मिटकरींनीही याबद्दल शंका उपस्थित केलेली.
समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अपघातात शेळके आणि त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला. मात्र हा अपघात नेमका अपघात होता की घातपात, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. मिटकरी यांनीही या घटनेसंदर्भात शंका व्यक्त केली. जितेंद्र शेळके हे शिवनिका ट्रस्टचे उपाध्यक्ष होते आणि या ट्रस्टसंदर्भात ईडीची चौकशी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ते मानसिक तणावाखाली असण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा अपघात केवळ निष्काळजीपणामुळे झाला की त्यांच्या गाडीचे ब्रेक फेल करून घातपात घडवण्यात आला, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी मिटकरी यांनी केली.
दरम्यान, या प्रकरणातील इतर संबंधित व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. चौकशीतील उर्वरित व्यक्तींच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही अमोल मिटकरी यांनी म्हटले.