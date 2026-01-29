English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'देवगिरीवरुन अजितदादांची चप्पल चोरली अन्....', अमोल मिटकरींनी सांगितला 'तो' किस्सा

 Ajit Pawar Death : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातात निधन झालं. गुरुवारी बारामतीत अजित पवारांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अजित पवार यांचं अचानक जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. असं असताना आमदार अमोल  मिटकरींनी व्यक्त केलेल्या भावना मनाला स्पर्श करुन जातात. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 29, 2026, 03:11 PM IST
AMol Mitakari Get Emotional Shared Ajit Pawar Special Memory : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी बारामती जात असताना विमान अपघातात निधन झालं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा खूप मोठा धक्का होता. पवार कुटुंबिय अद्याप या दुःखातून सावरले नाहीत. अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारावेळी बारामतीत लाखोंचा जनसमुदाय लोटला होता. आपल्या नेत्याला अखेरची मानवंदना देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती.  असं असताना अमोल मिटकरी यांनी अजित पवारांसोबतच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. 

अजित पवारांची चप्पल चोरली 

अजित पवारांमुळे आपण राजकारणात आलो आणि अमोल मिटकरी पुढे सांगतात की, मी माझं घर त्या माणसाच्या पुण्याईने बांधलं. स्वतःकडचे थोडे पैसे आणि लोन घेऊन मी माझं घर बांधलं. माझी इच्छा होती की, अजित पवारांनी माझ्या घरी जेवायला यावं. एकदा दोनदा मी दादांना म्हटलं तर दादा मला ओरडले. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दादा म्हणाले, मी य़ेईन एक दिवस. पण तू तुझं ते काय पूजाबिजा असेल ती करुन घे. तेव्हा अमोल मिटकरी म्हणाले की, मी काय जास्त देवधर्म करत नाही. पण तेव्हा मी देवगिरीवरुन अजित दादांच्या चप्पला चोरल्या अन् त्याचीच पूजा केली. मग एक महिन्यानंतर अजित दादा घरी आले आणि आमच्याकडे जेवण केलं. 

अमोल मिटकरी आणि अजित पवार यांचे नाते अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू सहकाऱ्याचे होते. राजकीय प्रवासात मिटकरी हे अजित पवार यांच्या निष्ठावान समर्थकांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात.  

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (NCP) फूट पडल्यानंतर अमोल मिटकरी यांनी खंबीरपणे अजित पवार यांची साथ दिली आणि त्यांच्या गटाचे प्रवक्ते म्हणून काम केले. मिटकरी हे अजित पवारांचे 'निकटवर्तीय' मानले जात. अनेक राजकीय वादांमध्ये आणि प्रसंगांमध्ये त्यांनी आक्रमकपणे अजित पवारांची बाजू लावून धरली होती.

28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला, तेव्हा अमोल मिटकरींना अश्रू अनावर झाले होते. त्यांनी "आमच्या परिवाराचा पांडुरंग नेला" अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि त्यांचे "पॉलिटिकल करिअर संपले" असे भावनिक विधानही केले.

मिटकरींनी अनेकदा अजित पवारांना "शब्दाचे पक्के" नेते आणि महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून संबोधित केले होते. थोडक्यात सांगायचे तर, अमोल मिटकरी हे केवळ अजित पवारांचे राजकीय कार्यकर्ते नसून, ते त्यांना आपला आदर्श आणि "देव" मानत असत. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

