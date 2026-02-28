अजित पवारांनी ज्या एका आमदारावर अविश्वास दाखवला त्याला सोडणार नाही; अमोल मिटकरी यांचे मोठे विधान

Amol Mitkari To The Point Interview With Kamlesh Sutar: राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलीनकरणाची चर्चा रगंली आहे. अशातच राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याने विलीनीकरणाबाबत मोठा दावा केला. एक आमदार सोडून सर्व आमदार अजित पवार सांगतील तिथे सह्या करणार होते असा दावा या नेत्याने केला आहे. अजित पवारांनी अविश्वास दाखवला तो एक आमदार कोण अशी चर्चा रंगली आहे. अशातच आमदार अमोल मिटकरी यांना याबाबत विचारले असता अजित पवारांनी ज्या एका आमदारावर अविश्वास दाखवला त्याला महाराष्ट्र सोडणार नाही असे ते म्हणाले. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलं आहे.
शरद पवारांच्या पक्षातील या बड्या नेत्याने पटेल आणि तटकरे यांचं विलीनीकरणाबाबत काय मत आहे असे अजित पवार यांना विचारले होते. दादांनी त्या नेत्याला उत्तर देताना सर्वांना सर्व माहिती आहे असे अजित पवार म्हणाले होते. माझ्या पक्षाकडून मी सांगेल ते होईल असा शब्दही दिला होता. दिल्लीतून एकदा का हिरवा कंदील आला की माझ्या पक्षातील एक आमदार सोडून सर्व मी सांगेल तिथे सह्या करतील, असंही दादांनी त्या बैठकीत सांगितल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
अजित पवारांनी ज्या एका आमदारावर अविश्वास दाखवला तो आमदार कोण असा प्रश्न अमोल मिटकरी यांना विचारण्यात आला. याबाबत काहीच माहित नाही. मात्र, हा जो कोणी आमदार असेल त्याचा शोध घेतला पाहिजे. या आमदाराला महाराष्ट्रातील जनता सोडणार नाही असं अमोल मिटकरी म्हणाले.
अजित पवारांच्या विमान अपघात मृत्यू प्रकरणात आमदार अमोल मिटकरी यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत मोठं विधान केलं. या दुर्दैवी घटनेच्या चौकशीअंती सर्व सिद्ध होईल. मात्र, या प्रकरणात जो गद्दार असेल त्याला उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार सोडणार नाहीत असा इशारा अमोल मिटकरी यांनी दिला. तसंच या दुर्घटनेत आपल्याला पहिल्या दिवसापासून घातपाताचा संशय असल्याचंही त्यांनी सांगितले. कार्यकर्ता हा पक्षाचा कणा असतो.
4 ते 5 नेत्यांच्या भरवशावर पक्ष मोठा होत नसतो असं सडेतोड मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मांडलं. पक्षामध्ये असे हवेतले नेते आहेत असं टू द पॉईंट विधानही अमोल मिटकरी यांनी झी २४ तासच्या विशेष मुलाखतीत केलं आता कोणी विलीनीकरणाबाबत कोणी बोलेल अस मला वाटत नाही. विलीनीकरणाचा विषय संपला आहे असे प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. अजित पवार एकटे पडल्याची चर्चा होती या विषयावर बोलताना अजित पवार म्हणाले एकटे पडले होते की नाही ते माहित नाही पण अजित पवार एकटेच लढत होते.
दोन्ही राष्ट्रवादींचं 14 फेब्रुवारीला विलिनीकरण होईल अशी चर्चा होती असं मोठं विधान आमदार अमोल मिटकरी यांनी केलं. अजित पवारांची इच्छा पूर्णत्वास जावी अशी भावना मिटकरींनी बोलून दाखवली. अजित पववारांच्या अपघाती निधनावरुन आमदार अमोल मिटकरी यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांना खडे बोल सुनावले. अपघातानंतर एकानंही प्रश्न विचारला नाही याकडे लक्ष वेधत, अमोल मिटकरी यांनी स्वपक्षातील नेत्यांचे कान टोचले. तसंच किंमत मोजावी लागली तरी आपण लढणार असं मिटकरी यांनी सांगितलं. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलं.