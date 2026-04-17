English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  • जास्त मुली कोण पटवतं पाहूयात! पैज लागली अन् बिंग फुटलं; अमरावती अत्याचार प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

जास्त मुली कोण पटवतं पाहूयात! पैज लागली अन् बिंग फुटलं; अमरावती अत्याचार प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

अमरावती अत्याचार प्रकरणात आरोपी अयान अहमदनं 180 तरूणींचं लैंगिक शोषण केलं, या प्रकरणात तो गजाआड आहे, या प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 17, 2026, 11:18 PM IST
जास्त मुली कोण पटवतं पाहूयात! पैज लागली अन् बिंग फुटलं; अमरावती अत्याचार प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

अमरावतीच्या परतवाडा येथील लैंगिक शोषण प्रकरणात रोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. आरोपी त्याच्या मित्रामध्ये मुली पटवण्याची पैज लागली होती, आणि त्यानंतर या पैजचं रूपांतर वादात झाला आणि या प्रकरणाचं बिंग फुटलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमरावती अत्याचार प्रकरणात आरोपी अयान अहमदनं 180 तरूणींचं लैंगिक शोषण केलं, या प्रकरणात तो गजाआड आहे, या प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, आरोपी अयान अहमद आणि त्याचा मित्र उझेर खान यांच्यात पैज लागली आणि त्यानंतर या नराधमाचं बिंग फुटलं, कोण जास्त मुली पटवणार अशी पैज दोघांमध्ये लागली, त्यानंतर पैशांवरून दोन्ही मित्रांमध्ये वाद पेटला आणि तिथूनच या प्रकरणाचा उलगडा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

प्रकरण कसं समोर आलं? -

सूत्रांच्या माहितीनुसार आरोपी अयान आणि उझेर खान यांच्यात मुली पटवण्याची पैज लागली. त्यानंतर अयान अहमद हा उझेर खानला मुलींसोबतचे व्हिडिओ पाठवत होता. काही दिवसानंतर आरोपी अयान आणि उझेर यांच्यात पैशावरून वाद झाला. या वादानंतर उझेर खाननं अयान अहमदचे सर्व व्हिडिओ व्हायरल केले. यानंतर तरूणींच्या लैंगिक शोषणाचं हे प्रकरण समोर आलं.

या प्रकरणानंतर अयान अहमदच्या घरावर बुलडोझर देखील चालवण्यात आला होता, आरोपीनं काही भागावर अतिक्रमण केलं होतं, त्या जागेवर बुलडोझर चालवण्यात आला होता,
या घटनेनंतर आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या प्रकरणाचा पोलिसांकडून वेगानं तपास सुरू आहे, एसआयटी देखील स्थापन करण्यात आली आहे, त्यामुळे या प्रकरणाचे धागेदोरे कुठपर्यंत आहेत, या प्रकरणात अजून कोणाचा समावेश आहे का? यासंदर्भातली आणखीन माहिती चौकशीनंतर समोर येण्याची शक्यता आहे.

तर दुसरीकडे या प्रकरणावरून आता राजकीय सामना देखील सुरू झालाय, अमरावती परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणातील पीडित मुली मुस्लीम असल्याचा दावा अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केलाय, तर पीडित मुली या हिंदू असल्याचा प्रतिदावा भाजपच्या माजी खासदार नवनीत राणांनी केला आहे. 

अमरावती परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दिवसेंदिवस नवनवीन माहिती समोर येतीय.. नराधम अयान अहमदसह चार जणांना पोलिसांनी अटक केलीय. तसंच एसआयटीचीही स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीतून अजून
धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Amravaticrime news

