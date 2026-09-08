महाराष्ट्रातील 'या' शहरांमधील हवा सर्वात स्वच्छ, देशपातळीवर झाला सत्कार

City With Cleanest Air : देशात, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या औद्योगिकरणामुळे हवेचे प्रदूषण मानवी शरीरासाठी घातक ठरत आहे. अशास्थितीत महाराष्ट्रातील दोन शहरांनी मात्र सर्वात स्वच्छ हवेसाठी पुरस्कार जिंकला आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती आणि नाशिक महानगरपालिकांना 'स्वच्छ वायू सर्वेक्षण 2026' अंतर्गत पुरस्कार देण्यात आला आहे. यात अमरावती शहराला तृतीय तर नाशिक महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक 7 ला तृतीय क्रमांक मिळाला आहे. अमरावतीला शहराला यासाठी 25 लाख रुपये, तर नाशिकच्या वॉर्ड क्रमांक 7 ला 30 लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आलं आहे.
उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनऊ शहराची हवा देशभरात 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील सर्वात स्वच्छ असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका पाहणीत उघड झाले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने केलेल्या शहरस्तरीय 'स्वच्छ हवा सर्वेक्षण 2026' मध्ये लखनऊने 198 गुण मिळवत अव्वल स्थान पटकावले आहे. 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रमा' अंतर्गत (एनसीएपी) 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या, 3 ते 10 लाख लोकसंख्या, अशा विविध श्रेणीतील शहरांसाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. देशाची राजधानी दिल्ली (172 गुण) 21व्या क्रमांकावर आहे.
लखनऊ शहराची हवा देशभरात 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील सर्वात स्वच्छ असल्याचं समोर आलं. तर 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या दुसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेशचे इंदूर (197गुण) आणि तिसऱ्या क्रमांकावर जबलपूर (195 गुण) आहे. पहिल्या दहामध्ये महाराष्ट्रातील ठाणे (187), नवी मुंबई (184) आणि नागपूर (183.8) या तीन शहरांचा समावेश आहे. चौथ्या क्रमांकावर भोपाळ आणि आग्रा (192), पाचव्या क्रमांकावर सुरत (191), सहाव्या क्रमांकावर 189 गुणांसह रायपूर आहे. सातव्या क्रमांकावर ठाण्यासह चंडीगड आणि राजकोटने स्थान मिळवले आहे. याशिवाय अहमदाबाद, विजयवाडा, गाझियाबाद ही शहरेही पहिल्या 10 मध्ये आहेत. पुणे बाराव्या, वसई-विरार 15 व्या, मुंबई 28 व्या आणि नाशिक 29 व्या स्थानी आहेत.