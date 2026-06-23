/बापानेच मुलगा-सुनेला कारखाली चिरडण्याचा केला प्रयत्न; संपत्तीच्या वादातून अमरावतीत थरारक घटना!

अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यात कौटुंबिक वादाने अत्यंत धक्कादायक वळण घेतले आहे. संपत्ती आणि हॉटेलच्या भाडेकराराच्या वादातून एका वडिलांनी स्वतःच्या मुलगा आणि सुनेवर कार घालून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून नातेसंबंधांवर पैशाचे वर्चस्व वाढत असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी जमा खान याचा मुलगा आझाद खान आणि सून अश्विनी खान यांच्याशी मालमत्ता आणि हॉटेलच्या भाड्याच्या मुद्द्यावरून काही काळापासून वाद सुरू होता. हा वाद इतका टोकाला गेला की आरोपीने थेट मुलगा आणि सुनेवर वाहन चालवत त्यांना गंभीर इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. कौटुंबिक मतभेदांमधून इतक्या टोकाची कृती झाल्याने परिसरातील नागरिकही हादरले आहेत.
घटनेच्या ठिकाणी बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये हा संपूर्ण प्रकार स्पष्टपणे दिसून आला आहे. व्हिडिओमध्ये वाहन वेगाने येऊन संबंधित व्यक्तींवर धडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. या दृश्यांमुळे प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले असून पोलिस तपासासाठी हा व्हिडिओ महत्त्वाचा पुरावा ठरत आहे. सोशल मीडियावरही या घटनेची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे.
या हल्ल्यात आरोपीची सून अश्विनी खान गंभीर जखमी झाली आहे. तिला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तसेच या घटनेदरम्यान संबंधित हॉटेलच्या मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने आणखी मोठी जीवितहानी टळली असली तरी या घटनेमुळे कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
घटनेची माहिती मिळताच तिवसा पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली आणि आरोपी जमा खान याला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून सखोल तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, आरोपीनेदेखील आपल्या मुलाविरोधात तक्रार दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणामागील नेमका वाद आणि त्याची पार्श्वभूमी तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
पैसा आणि मालमत्तेच्या वादामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये मतभेद निर्माण होतात, मात्र तिवसातील या घटनेने त्याचे भीषण रूप समोर आणले आहे. स्वतःच्या मुलगा आणि सुनेवर जीवघेणा हल्ला केल्याच्या आरोपामुळे समाजात संताप व्यक्त केला जात आहे. कौटुंबिक वाद न्यायालयीन किंवा कायदेशीर मार्गाने सोडवण्याऐवजी हिंसक स्वरूप धारण करत असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे. अमरावतीतील ही घटना केवळ एक गुन्हेगारी घटना नसून कौटुंबिक नातेसंबंध, संपत्तीचे वाद आणि सामाजिक मूल्ये यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली आहे. पोलिस तपासातून पुढील काळात आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.