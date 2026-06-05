/Crime News : अश्लील फोटो अन् बहिणीच्या छेडछाडीचा जाब विचारणाऱ्या भावाला टोळक्यानं संपवलं; दोन आरोपी अटकेत, पाच फरार

अनिरुद्ध दवाळे, झी मीडिया, अमरावती : (Crime News) अमरावती शहरातील जय सियाराम नगर परिसरात एका 26 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या झाल्याने खळबळ उडाली आहे. बहिणीच्या छेडछाडीचा आणि तिचे AI च्या माध्यमातून अश्लील व्हिडिओ तयार केल्याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या प्रज्वल खरे या तरुणावर सात जणांच्या टोळीने धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात प्रज्वलचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून पाच आरोपी अद्याप फरार आहेत. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. अतिशय धक्कादायक अशा या वृत्तामुळं पुन्हा एकदा महिला सुरक्षितता आणि कायदास, सुव्यवस्थेसंदर्भातील प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
जय सियाराम नगर परिसरात राहणाऱ्या प्रज्वल खरे याच्या बहिणीबाबत आरोपींकडून सातत्याने त्रास दिला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच आरोपींपैकी एका युवकाने AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून तिचे अश्लील व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप आहे. याच प्रकाराचा जाब विचारण्यासाठी प्रज्वल आरोपींकडे गेला होता. यावेळी प्रज्वल आणि आरोपींमध्ये जोरदार वाद झाला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि आरोपींनी प्रज्वलवर धारदार शस्त्रांनी सपासप वार केले. घटनेमध्ये गंभीररित्या जखमी झालेल्या प्रज्वलचा मृत्यू झाला. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट उसळली असून शहरात पोलिसांचा धाक संपला का असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. जिथं त्यांनी तपासाची चक्रे फिरवत दोन संशयित आरोपींना अटक केली. तर या गुन्ह्यातील इतर पाच आरोपी फरार असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून महिलांची बदनामी करण्याच्या घटना वाढत असल्याने या प्रकरणाने गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. पोलिसांकडून हत्या, कट रचणे आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
बहिणीच्या सन्मानासाठी जाब विचारायला गेलेल्या तरुणाचा जीव गेल्याने अमरावती हादरली आहे. दोन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असले तरी मुख्य आरोपींसह पाच जण अद्याप फरार आहेत. या प्रकरणात पोलिसांचा तपास वेगाने सुरू असून आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.