Crime News : 180 महिलांचं लैंगिक शोषण, 350 पेक्षा जास्त अश्लील व्हिडीओ; अमरावतीमधील अयान असा तयार करायचा डर्टी पिक्चर, मित्राला 500 रुपये...

Amravati Crime News : नाशिकनंतर आता अमरावतीमधील परतवाडामधील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात एकच खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात अयान डर्टी पिक्चर कसा बनवायचा याबद्दल तपासात खुलासा झाला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 16, 2026, 12:37 PM IST
Amravati Crime News : नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरण, नाशिकमधीलच एका प्रसिद्ध आयटी कंपनीतील लैंगिक शोषण प्रकरण ताज असताना अमरावतीमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आलं आहे. अमरावतीच्या परतवाडामध्ये लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली आहे. 19 वर्षीय तरुणाने अनेक तरुणींचं लैंगिक शोषण केल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर एकच खळबळ माजली आहे. आरोपी पीडित तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करत होता. 180 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्या प्रकरणी  मुख्य आरोपी अयान अहमदला अटक करण्यात आला आहे. त्याच्या फोनमध्ये 350 हून अधिक अश्लील व्हिडीओ समोर आले आहेत. 

पोलिसांनी या प्रकरणात अयान अहमदसोबत उजेर खान इकबाल खान, तरबेज खान तस्लिम खान, मोहम्मद साद मोहम्मद सादिक आणि इतर दोन जणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी या आरोपींकडून 5 मोबाईल फोन जप्त केलं त्यात धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. पोलिसांना 18 अश्लील व्हिडीओ आणि 39 आक्षेपार्ह फोटो सापडले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अयानने एकूण 8 मुलींना आपल्या प्रेमात जाळ्यात अडकवले होते. या व्हिडीओद्वारे आरोपी ब्लॅकमेलिंगसाठी आरोपी वापर करत असल्याचे पोलीस तपासात समोर आलं आहे.  

 

हेसुद्धा वाचा - Ashok Kharat : खरात प्रकरणात नवा मोठा खुलासा; मागील दोन वर्षांत 21 कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार, जमिनीसाठी नॅशनलाइज बँक खात्याचा वापर

 

अयान कसा तयार करायचा डर्टी पिक्चर?

पोलीस तपासात असं समोर आलं की, बुधवार 15 एप्रिल रोजी मोहम्मद अयाज उर्फ ​​अयान मोहम्मद तनवीर याच्या परतवाडामधील घरावर कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे ज्या फ्लॅटमधून अयान अटक करण्यात आली त्याठिकाणीच तो त्याचे गुन्हेगारीचं विश्व चालवत होता. याच ठिकाणी तो अनेक मुलींना घेऊन येत होता. हा फ्लॅट अमरावतीच्या कठोरा नाका परिसरातील एका रेसिडेन्सीमध्ये तिसऱ्या मजल्यावर होता. याच ठिकाणी तो तरुणींचं लैंगिक शोषण करायचा आणि इथेच त्यांचे अश्लील व्हिडीओ बनवले जात होते. पोलीस तपासात असे समोर आले आहे की, या अश्लील व्हिडीओ बनवण्यासाठी तो त्याचा मित्राला 500 रुपये देत होता. पोलीस या प्रकरणाची कसून चौकशी करत आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Tags:
Amravaticrime newsअमरावतीगुन्हेगारी बातम्या

इतर बातम्या

Hotel booking Hacks Travel Tips : हॉटेल रुममध्ये शिरताच पहि...

Lifestyle