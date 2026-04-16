Crime News : 180 महिलांचं लैंगिक शोषण, 350 पेक्षा जास्त अश्लील व्हिडीओ; अमरावतीमधील अयान असा तयार करायचा डर्टी पिक्चर, मित्राला 500 रुपये...

Amravati Crime News : नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरण, नाशिकमधीलच एका प्रसिद्ध आयटी कंपनीतील लैंगिक शोषण प्रकरण ताज असताना अमरावतीमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आलं आहे. अमरावतीच्या परतवाडामध्ये लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली आहे. 19 वर्षीय तरुणाने अनेक तरुणींचं लैंगिक शोषण केल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर एकच खळबळ माजली आहे. आरोपी पीडित तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करत होता. 180 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्या प्रकरणी मुख्य आरोपी अयान अहमदला अटक करण्यात आला आहे. त्याच्या फोनमध्ये 350 हून अधिक अश्लील व्हिडीओ समोर आले आहेत.
पोलिसांनी या प्रकरणात अयान अहमदसोबत उजेर खान इकबाल खान, तरबेज खान तस्लिम खान, मोहम्मद साद मोहम्मद सादिक आणि इतर दोन जणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी या आरोपींकडून 5 मोबाईल फोन जप्त केलं त्यात धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. पोलिसांना 18 अश्लील व्हिडीओ आणि 39 आक्षेपार्ह फोटो सापडले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अयानने एकूण 8 मुलींना आपल्या प्रेमात जाळ्यात अडकवले होते. या व्हिडीओद्वारे आरोपी ब्लॅकमेलिंगसाठी आरोपी वापर करत असल्याचे पोलीस तपासात समोर आलं आहे.
पोलीस तपासात असं समोर आलं की, बुधवार 15 एप्रिल रोजी मोहम्मद अयाज उर्फ अयान मोहम्मद तनवीर याच्या परतवाडामधील घरावर कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे ज्या फ्लॅटमधून अयान अटक करण्यात आली त्याठिकाणीच तो त्याचे गुन्हेगारीचं विश्व चालवत होता. याच ठिकाणी तो अनेक मुलींना घेऊन येत होता. हा फ्लॅट अमरावतीच्या कठोरा नाका परिसरातील एका रेसिडेन्सीमध्ये तिसऱ्या मजल्यावर होता. याच ठिकाणी तो तरुणींचं लैंगिक शोषण करायचा आणि इथेच त्यांचे अश्लील व्हिडीओ बनवले जात होते. पोलीस तपासात असे समोर आले आहे की, या अश्लील व्हिडीओ बनवण्यासाठी तो त्याचा मित्राला 500 रुपये देत होता. पोलीस या प्रकरणाची कसून चौकशी करत आहे.