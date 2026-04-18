अयानने मुलींना प्रेमात अडकवण्यासाठी घेतली लव्ह गुरूची मदत; त्या 'फ्लॅट'मधील 4 भिंतीतील कृती..., शेजारच्याने सांगितली सगळी कहाणी

Amravati Crime : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात महिलांसोबतच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरण महाराष्ट्रात गाजत असताना. अमरावतीमधील परतवाड्यातील व्हिडीओ कांडने महाराष्ट्राला हादरुन सोडलं आहे. या प्रकरणात पोलिसांना धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. अमरावतीच्या कठोर नाका परिसरातील एका भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये त्याने अनेक मुलींसोबत अश्लील कृत्य केलं होतं. याच फ्लॅटमध्ये तो डर्टी पिक्चर बनवायचा. भयानक म्हणजे अयानने अमरावतीतील 2 आणि परतवाड्यातील 3 म्हणजे एकूण 5 कॅफेंनादेखील त्याचे अश्लील कृत्याचे अड्डा बनवला होता.
अयान मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात कसा अडकवायचा यासाठी लव्ह गुरूची मदत घेत होता, अशी माहिती समोर आली आहे. या लव्ह गुरूने त्या कसं मुलींना प्रेमात पाडायचे याचे मंत्र दिले होते. त्याने सांगितलं होतं, मुलींना हाय हॅलो मेसेज करु नकोस. तर त्यांना असा प्रश्न विचार की ज्यामुळे त्यांना उत्तर देणं भाग पडेल.
या लव्ह गुरूच्या सांगण्यावरून तो मुलींना आप वहीं हो ना जो वहां मिले थे, असे मेसेज करुन त्यांच्याशी संवाद साधत होता.
अमरावतीमधील तो फ्लॅट मानव सुगंधी नावाच्या तरुणाचा होता. या फ्लॅटचा वापर अश्लील कृत्यांसाठी करण्यासाठी अयान मानवला 500 रुपये द्यायचा. पोलिसांच्या तपासात असं उघड झालं आहे की, त्याने वर्षाला 7 ते 8 वेळा या फ्लॅटचा वापर अयानने केला होता. या फ्लॅटमध्ये तयार होणारा व्हिडीओ अयाने मित्र उझैर खानला पाठवला होता. त्याने तो सादला त्याच्याकडून तरबेज खानला असा करत हा व्हिडीओ पुढे ऐफाज खान, मोहम्मद इम्रान आणि शेख नावेदला पाठवण्यात आला होता.
या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या शेजाऱ्याने सांगितलं की, हा फ्लॅट तिसऱ्या मजल्यावर होता. अयान इथे मुलींना दिवस - रात्र घेऊन यायचा. तो शेजारी म्हणाला की, या फ्लॅटवर 18-19 वर्षांच्या मुली अयान आणायचा. त्या मुली रात्री उशिरापर्यंत थांबत होत्या. याबद्दल आम्हाला संशल आल्यामुळे घर मालकिणीला सांगितलं होतं. पण तिने दुर्लक्ष केलं. आपली ओळख लपवण्यासाठी या मुली जेव्हा यायच्या तेव्हा कधी बुर्का तर कधी ओढणी बांधून येत होत्या. दरम्यान मानव नावाचा तरूण सध्या फरार आहे.