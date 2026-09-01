तुटलेल्या उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीच्या स्पर्शाने शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

Amravati Accident : महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळे अमरावती जिल्ह्यात एका 65 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. त्याचं झालं असं की अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यात उच्चदाबाची वीजवाहिनी तुटून शेतात पडल्याने एका 65 वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. चेनुष्टा बोर्डा येथे अशोक शेषराव आमले हे शेतात गेले असताना त्यांचा तुटलेल्या विद्युत तारेला स्पर्श झाला आणि विजेचा जोरदार धक्का बसल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
सदर दुर्घटनेला महावितरणचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी केला आहे. शेतातून जाणाऱ्या उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीला आवश्यक गार्डिंग नसल्याने तार तुटून शेतात पडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 31 ऑगस्ट रोजी अशोक आमले यांचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी तिवसा शासकीय रुग्णालयात आणण्यात आले. मात्र महावितरण आणि प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत पार्थिव ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी घेतली.
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बाचाबाची झाल्याने रुग्णालय परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. मृताच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मुलाला शासकीय नोकरी आणि दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या अधिकारी व संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली असली तरी या मागण्यांवर प्रशासन आणि महावितरण काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.